Who Will Lead DC? रिषभ पंत, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल... IPL 2027 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व कोण करणार? 'दादा' सर्व निर्णय घेणार

KL Rahul vs Rishabh Pant for Delhi Capitals captaincy: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी सर्वात मोठी डिल अखेर झाली... २७ कोटी घेणारा रिषभ पंत लखनौ सुपर जायंट्सकडून दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात अवघ्या १५ कोटींत दाखल होण्यास तयार झाला... त्याच्यासाठी DC ने संघातील प्रमुख फिरकीपटू कुलदीप यादव याला LSG ला देण्यास तयारी दर्शवली. कुलदीपला १३.५ कोटींत लखनौने आपल्याकडे घेतले. रिषभ २०२४ नंतर पुन्हा दिल्लीकडे परतला आहे आणि त्याच्या येण्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. IPL 2027 मध्ये आता दिल्लीचे नेतृत्व कोण करणार?.रिषभने २०१६ ते २०२४ या कालावधीत दिल्लीकडून ३५.४४ च्या सरासरीने १२०५ धावाही त्याने केल्या. शिवाय संघाचे नेतृत्व करताना त्याने ४४ सामन्यांपैकी २४ मध्ये विजय मिळवले. आता तो संघात परतणार असल्याने त्याच्याकडे नेतृत्व जाईल असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करत असाल तर जरा थांबा... या शर्यतीत अक्षर पटेल व लोकेश राहुलही आहेत... लखनौकडून आलेल्या KL Rahul ला यापूर्वीही कर्णधारपदाची ऑफर दिल्ली फ्रँचायझीने दिली होती, परंतु त्याने ती नाकारली. पण, यावेळी तो तसे करेल असे वाटत नाही..IPL 2027 Trade Update: महेंद्रसिंग धोनी CSK चा नवा प्रशिक्षक? स्टीफन फ्लेमिंगबाबत नवे अपडेट्स, हार्दिक पांड्या....लोकेश दिल्लीच्या कर्णधारपदासाठी प्रमुख दावेदार आहे. लोकेश २०२५ मध्ये दिल्लीच्या ताफ्यात दाखल झाला आणि त्याने मागील दोन पर्वात ५३९ ( १३ सामने) व ५९३ ( १४ सामने) धावा केल्या आहेत. तो आता या संघात स्थिरावला आहे आणि त्यामुळे त्याला कर्णधार केले जाऊ शकते. अक्षर पटेलच्या नेतृत्वात दिल्लीला मागील दोन पर्वात प्लेऑफ गाठता आले नाही. दिल्लीचा संघ त्याला रिलीज करू शकते किंवा दुसऱ्या खेळाडूच्या बदल्यात ट्रेड करू शकते, असाही अंदाज आहे. पण, यात सर्वात मोठी भूमिका भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली बजावणार आहे. दादा दिल्लीच्या संघाचा मुख्य प्रशिक्षक असणार आहे..दरम्यान, दिल्लीचे सहमालक पार्थ जिंदाल यांनी कुलदीप यादवचे आभार मानले आणि रिषभ पंत संघात आल्याचे आनंद व्यक्त केले. त्यांनी लिहिले की, प्रिय, कुलदीप... मागील पाच वर्ष तू दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग आहेत आणि तू संघासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल तुझे आभार. तू आमच्या संघाचा प्रमुख भाग होता आणि तुला आम्ही मिस करू. आता घरच्या संघासोबत खेळताना तुझी कामगिरी आणखी दमदार होईल, याची मला खात्री आहे. रिषभ संघात परतल्याचा मला आणि किरणला खूप आनंद झाला आहे. दिल्लीच्या संघातून तुला तुझा सर्वोत्तम फॉर्म मिळेल, अशी आशा व्यक्त करतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.