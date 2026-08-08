'भावा, ते मुख्यमंत्री आहेत... ब्रोकर नाहीत!'; Rishabh Pant ची लेट नाईट पोस्ट; म्हणाला, मला मदत करा...; नेटिझन्सनी घेतली शाळा

Why did Rishabh Pant seek help from Uttarakhand CM ? भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रिषभ पंतने X वर रात्री उशिरा केलेल्या एका पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना एक विनंती केली आहे. रिषभला उत्तराखंड येथे जमीन खरेदी करायची आहे आणि त्यासाठीचे त्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यामुळे त्याने थेट मुख्यमंत्री पुष्कर यांना आपल्या मूळ गावी उत्तराखंडमध्ये जमीन मिळवण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली आहे. त्याच्या या विनंतीवरून नेटिझन्सनी भारतीय क्रिकेटपटूची शाळा घेतली....रिषभ पंतने आपल्या निष्फळ प्रयत्नांना 'दुःस्वप्न' म्हटले, तसेच राज्याच्या विकासासाठी आपल्याला जमीन मिळायला हवी होती असा दावाही केला. त्याने पुढे सांगितले की, "आपल्या 'पहाडी लोकांच्या' जवळ राहण्यासाठी, आपले वास्तव्य पुन्हा उत्तराखंडमध्ये हलवायचे आहे." रिषभ हा मुळचा उत्तराखंडचा आहे आणि तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करतो. त्याला आता पुन्हा त्याच्या मुळ गावी परतायचे आहे. पंत सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे..Ajinkya Rahane New Journey: निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! म्हणाला, क्रिकेटने मला भरपूर काही दिलं, आता... .त्याने पोस्टमध्ये लिहिले की," नमस्कार पुस्कर धामी सर, कसे आहात? मी उत्तराखंडचाच आहे आणि मला दिल्लीतून तेथे पुन्हा स्थलांतरित होण्यासाठी जमीन खरेदी करायची आहे. मला इथे राहण्यासाठी सोयीस्कर आणि प्रशस्त असं काहीच सापडलं नाही. मला माझं उत्तराखंड खूप प्रिय आहे. माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की, कृपया मला जमीन मिळवून देण्यात मदत करा. इतर जमिनीसुद्धा उपलब्ध नाहीत, राज्याचा विकास करत असताना मिळायला हव्या होत्या. मला माझ्या पहाडी लोकांमध्ये परतायचे आहे. मी तीन वर्षांपासून जमीन खरेदी साठी प्रयत्न करतोय.. कृपया सर मला मदत करा." .“आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च पातळीवर आपल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भेटवस्तू मिळाली तर खूप छान होईल, पण जर तुम्ही मला परवानगी दिली तर मला ते सरकारकडून त्यांच्या दराने विकत घ्यायचे आहे. निदान माझे पहिले घर तरी मी माझ्या स्वतःच्या राज्यात बांधू शकेन आणि कृपया मदत करा. हे कसे करायचे हे मला खरंच माहीत नव्हते,” असे त्याने लिहिले. .नेटिझन्सनी पंतच्या विनंतीची शाळा घेतली.. काहींनी त्याला पाठिंबा देत प्रशासनाने त्याच्या समस्येवर लक्ष द्यावे, असे म्हटले. तर काही नेटकऱ्यांनी मात्र त्याची खिल्ली उडवत वेगवेगळ्या कमेंट्स केल्या. सोशल मीडियावर “भाऊ, ते मुख्यमंत्री आहेत, ब्रोकर नाहीत!” अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.