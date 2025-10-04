IND vs AUS: रिषभ पंत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतासाठी खेळणार नाही? मोठं कारण आलं समोर

भारतीय संघाला ऑक्टोबरच्या मध्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात वनडे आणि टी२० मालिका खेळण्यासाठी जायचे आहे . या दौऱ्यावर रिषभ पंत जाणार नसल्याची शक्यता आहे. रिषभ यापूर्वी आशिया कप आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेलाही मुकला आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाला येत्या काही दिवसात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. ऑक्टोबर - नोव्हेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय संघाला वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकांसाठी शनिवारी (४ ऑक्टोबर) भारतीय संघाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता या मालिकांसाठी कोणाकोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. विराट कोहली - रोहित शर्मा यांच्या वनडे मालिकेतील निवडीकडेही लक्ष असेल. पण यादरम्यानच एक महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..IND vs AUS: हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीवर मोठे अपडेट्स! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळणार की नाही?.भारताचा स्टार यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतची या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड होणार नाही. तो अद्याप त्याच्या पायाच्या दुखापतीतून पूर्ण तंदुरुस्त झालेला नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयच्या सुत्राने सांगितले आहे की त्याच्या तंदुरुस्तीची प्रक्रिया धीम्यागतीने होत आहे. त्याची कमी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात मधल्या फळीत जाणवेल. त्याच्यासारखा प्रभाव पाडण्याऱ्या मधल्या फळीतील फलंदाजाला भारताने आशिया कपमध्ये मिस केले, जरी संजू सॅमसनने चांगली कामगिरी केली असली तरी.'.पंत आता भारतात १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेतून भारतीय संघात पुनरागमन करण्याची दाट शक्यता आहेत. पंतला जुलैच्या अखेरीस इंग्लंड दौऱ्यातील चौथा कसोटी सामना खेळताना ख्रिस वोक्सचा चेंडू तळपायावर लागला होता. त्यामुळे पंतच्या तळपायाला फ्रॅक्चर झालं होतं. त्यामुळे त्याला या दौऱ्यातील पाचवा सामना खेळता आला नव्हता. तसेच त्यातून अजून तो सावरत आहे. .या दुखापतीमुळे त्याला आशिया कप २०२५ स्पर्धा आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिकेलाही मुकावे लागले आहे.पंतने मागच्या महिन्याच मुंबईतील स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचीही भेट घेऊन त्यांच्याकडून सल्ले घेतले होते. आता तो नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा मैदानात दिसण्याची अपेक्षा आहे..IND vs PAK: शेवटच्या षटकात भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये काय सुरू होतं अन् फायनल जिंकल्यावर काय झालं? BCCI ने शेअर केला VIDEO.भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियामध्ये १९ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. त्यानंतर टी२० मालिका खेळली आहे, जी २९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.