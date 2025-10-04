Cricket

IND vs AUS: रिषभ पंत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतासाठी खेळणार नाही? मोठं कारण आलं समोर

Rishabh Pant Miss ODIs and T20Is in Australia: भारतीय क्रिकेट संघाला काही दिवसातच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. मात्र या दौऱ्यात रिषभ पंत खेळणार नसल्याची दाट शक्यता आहे. यामागील कारणही समोर आले आहे.
  • भारतीय संघाला ऑक्टोबरच्या मध्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात वनडे आणि टी२० मालिका खेळण्यासाठी जायचे आहे .

  • या दौऱ्यावर रिषभ पंत जाणार नसल्याची शक्यता आहे.

  • रिषभ यापूर्वी आशिया कप आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेलाही मुकला आहे.

