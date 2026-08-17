IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतला संघातून हाकलण्याची वेळ आलीय! फॅन्सची मागणी; माजी क्रिकेटपटूने त्याचा 'common sense' काढला...

Mohammad Kaif criticises Rishabh Pant common sense: आता बस झालं.. याला किती संधी देणार? रिषभ पंतच्या वारंवार त्याच पद्धतीने बाद होण्याला फॅन्स कंटाळले आहेत. वेगाने धावा करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असली तरी तो ज्या पद्धतीने बाद होतोय, त्यावर लोकांचा संताप अनावर झाला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतही तो ३९ धावांवर झेलबाद झाला आणि त्यानंतर नेटिझन्सनी त्याच्यावर जोरदार टीका केली आहे. रिषभला संघाबाहेर करण्याची हीच ती वेळ, अशी मागणी होताना दिसतेय. त्यात माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ यानेही चांगलेच फटकारले आहे..भारतीय संघाचा पहिला डाव ४६२ धावांवर गुंडाळला केला. कालच्या ९ बाद ४६० धावांवरून आज सुरूवात करणाऱ्या भारताला तिसऱ्या दिवशी दोन धावांची भर घालता आली. पण, या डावात रिषभची फटकेबाजी चर्चेत राहिली. पावसामुळे बराच वेळ खेळ थांबल्यानंतर, रिषभ पंतने २७ धावांवरून आपला डाव पुन्हा सुरू केला होता. पण, तो स्थिरावलेला दिसला नाही, विशेषतः ऑफ-स्पिनर केशरा नुवान्थासमोर तो अडखळताना दिसला. श्रीलंकेने त्याला सतत फिरकी चेंडूंनी मोहात पाडले आणि अखेरीस पंतने तोच फटका मारला ज्याची श्रीलंकेला अपेक्षा होती.. मोहम्मद कैफनेही टीका केली, "रिषभ पंत ज्या प्रकारे बाद झाला त्याबद्दल माझी कोणतीही तक्रार नाही. तो तसाच खेळतो, पण तक्रार कॉमन सेन्सबद्दल आहे. ते नव्या चेंडूने टाकलेलं पहिलं षटक होतं. त्या षटकात तो तीन वेळा उडी मारून बाद झाला. सामान्य ज्ञान म्हणजे कट शॉट खेळणे, पाच ते सहा षटकं नव्या चेंडूकडे लक्ष ठेवणे. ही कसोटी सामन्याची परंपरा आहे. जो कोणी त्याच्यासारखा खेळतो, तो सुद्धा कॉमन सेन्सचा वापर करतो," असे कैफ सोनी स्पोर्ट्सवर म्हणाला. .AUS vs BAN: ऑसी दिग्गजांचा पारा चढला! बांगलादेशविरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाँटिंगसह माजी खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन संघाला सुनावलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.