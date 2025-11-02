Cricket

IND A vs SA A 1st Test: १५ चेंडूंत ६८ धावा! Rishabh Pant च्या वादळी खेळीला शतकाच्या उंबरठ्यावर ब्रेक; कसोटी संघात पुनरागमनासाठी ठोकला दावा

Rishabh Pant 90 runs highlights India A vs South Africa A: भारत ‘अ’ आणि दक्षिण आफ्रिका ‘अ’ यांच्यातील पहिल्या कसोटीत रिषभ पंतने पुन्हा एकदा आपली वादळी फलंदाजी दाखवत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. २७५ धावांचा पाठलाग करताना पंतने केवळ ११३ चेंडूंमध्ये ९० धावा फटकावल्या.
IND A vs SA A 1st Test Day 4 live score update : दुखापतीतून पुनरागमन करणाऱ्या रिषभ पंतने भारत अ संघाचे नेतृत्व सांभाळताना दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात वादळी खेळी केली. पहिल्या डावात १७ धावांवर तंबूत परतणाऱ्या रिषभने ११ चौकार व ४ षटकारांची आतषबाजी करताना ९० धावा चोपल्या. त्याचे शतक जरी थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने संघाला विजयााच्या उंबरठ्यावर आणून बसवले आहे. या खेळीसह त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियात पुनरागमनाचा दावा ठोकला आहे.

