IND A vs SA A 1st Test: १५ चेंडूंत ६८ धावा! Rishabh Pant च्या वादळी खेळीला शतकाच्या उंबरठ्यावर ब्रेक; कसोटी संघात पुनरागमनासाठी ठोकला दावा

IND A vs SA A 1st Test Day 4 live score update : दुखापतीतून पुनरागमन करणाऱ्या रिषभ पंतने भारत अ संघाचे नेतृत्व सांभाळताना दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात वादळी खेळी केली. पहिल्या डावात १७ धावांवर तंबूत परतणाऱ्या रिषभने ११ चौकार व ४ षटकारांची आतषबाजी करताना ९० धावा चोपल्या. त्याचे शतक जरी थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने संघाला विजयााच्या उंबरठ्यावर आणून बसवले आहे. या खेळीसह त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियात पुनरागमनाचा दावा ठोकला आहे..दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील ३०९ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताचा पहिला डाव २३४ धावांवर गडगडला. १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने ७६ चेंडूंत ६५ धावांची खेळी केली. आयुष बदोणीने ३८ व बी साई सुदर्शनने ३२ धावांचे योगदान दिले. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनीही कमाल दाखवताना आफ्रिकेला दुसऱ्या डावात १९९ धावांवर गुंडाळले. तनुष कोटियनने दुसऱ्या डावातही उपयुक्त गोलंदाजी करताना ४ विकेट्स घेतल्या. अंशूल कंबोजने तीन, तर गुरनूर ब्रारने दोन विकेट्स घेतल्या. .INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज.भारतासमोर विजयासाठी २७५ धावांचे लक्ष्य आफ्रिकेने ठेवले. साई सुदर्शन ( १२), आयूष ( ६) व देवदत्त पडिक्कल ( ५) हे आघाडीचे तीन फलंदाज ३२ धावांवर माघारी परतल्याने टीम इंडिया अडचणीत आली होती. अशा परिस्थितीत रजत पाटीदार व रिषभ ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि त्यांनी चौथ्या विकेटसाठी १४८ चेंडूंत ८७ धावा जोडल्या. पाटीदार २८ धावांवर बाद झाला..रिषभला नंतर आयुष बदोणीची साथ मिळाली. पाचव्या विकेटसाठी त्यांनी ७२ चेंडूंत ५३ धावांची भागीदारी केली. रिषभ शतकाच्या उंबरठ्यावर बाद झाला. त्याने ११३ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह ( एकूण १५ चेंडूंत ६८ धावांचा पाऊस) ९० धावा केल्या. पाठोपाठ आयुष बदोणी ( ३४) व तनुष ( २३) माघारी परतल्याने टीम इंडिया अडचणीत आली आहे. विजयासाठी ६० धावा हव्या असताना भारताची अवस्थआ ७ बाद २१५ अशी झाली आहे.