New Zealand Vs India 1st Test: न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टनला गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत भारताच्या फलंदाजांनी मिळून मोठा पराक्रम केला आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवस अखेरपर्यंत भारताने वर्चस्व मिळवले आहे. भारताकडे तिसर्या दिवसअखेर ११८ धावांची आघाडी आहे. .IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलने १३६ धावा करत गावसकरांचा ५० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, पण गौतम गंभीरपासून एक रन दूर राहिला! .या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना सर्वबाद ३६८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारताचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी डावाची सुरुवात केली होती, त्यांनी सुरुवातीला संयमी खेळ केला. पण नंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर केएल राहुल एक बाजू सांभाळत असताना जैस्वालने आक्रमक खेळ केला. त्यामुळे त्यांनी १३० धावांची भागीदारी केली. जैस्वाल ८५ धावांवर बाद झाला..त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनीही चांगला खेळ केला. त्यांनी पहिल्या सत्रात तर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना यश मिळू दिले नाही. तिसर्या दिवशी लंच ब्रेकनंतर मात्र पडिक्कल १७५ चेंडूत ८० धावा करून बाद झाला. त्याने केएल राहुलसोबत १६५ धावांची भागीदारी केली. केएल राहुल नंतरही चांगला खेळ करत होता. त्याने १३ वे शतकही केले. त्याला कर्णधार शुभमन गिलने भक्कम साथ दिली. केएल राहुल २९० चेंडूत १३६ धावांवर बाद झाला. पण तरी रिषभ पंतने धावांची गती कमी होऊ दिली नाही. त्याने शुभमन गिलला भक्कम साथ दिली. गिलही शतकाच्या अगदी जवळ होता, पण जेकॉब डफीने त्याला ९८ धावांवर त्रिफळाचीत केले. मात्र पंतने आक्रमक खेळताना अर्धशतकही केले. तो ५५ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने पहिल्या डावात तिसऱ्या दिवस अखेर १२५ षटकात ४ बाद ४८६ धावा केल्या..दरम्यान, भारताकडून पहिल्या पाचही फलंदाजांनी ५० धावांचा टप्पा ओलांडल्याने इतिहास घडला आहे. परदेशात भारतीय संघाकडून कसोटी डावात पहिल्या पाचही फलंदाजांनी ५० हून अधिक धावांची खेळी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तसेच कसोटी इतिहासात पाचव्यांदा भारताकडून असा कारनामा झाला आहे. यापूर्वी १९९८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोलकाता कसोटीत, १९९९ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध मोहाली कसोटीत, २००९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध मुंबई (ब्रेबॉर्न) कसोटीत आणि २०२४ मध्ये धरमशला येथे इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघाच्या पहिल्या पाच फलंदाजांनी ५० धावांचा टप्पा ओलांडला होता..IND vs NZ, 1st Test: शुभमन गिलचं शतक फक्त २ धावांनी हुकलं, पण धोनीचा मोठा विक्रम मोडला! दिग्गजांच्या यादीत सामील.आता चौथ्या दिवशी पंतला शतकाची संधी असेल, तर भारतीय संघ किती मोठी आघाडी घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. तिसऱ्या दिवस अखेरपर्यंत न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, जेकॉब डफी आणि नॅथन स्मिथ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.