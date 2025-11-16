Cricket

India A vs Pakistan A: आज भारत-पाक क्रिकेट लढत; हस्तांदोलन न करण्याचे धोरण अ संघाकडूनही कायम

Vaibhav Suryawanshi: रायझिंग स्टार्स आशिया करंडकात भारत अ व पाकिस्तान अ संघाची दुरदृष्टी सामन्यात भिवळणार आहे. वैभव सूर्यवंशीची झंझावाती खेळी पाहायला मिळेल. यातही अगोदर झालेल्या मूळ आशिया करंडक स्पर्धेचा दुसरा अंक आज पाहायला मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दोहा : रायझिंग स्टार्स आशिया करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत उद्या भारत आणि पाकिस्तान अ संघात लढत होत आहे. यातही अगोदर झालेल्या मूळ आशिया करंडक स्पर्धेचा दुसरा अंक उद्या पाहायला मिळणार आहे. पाकिस्तानी कर्णधार आणि खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचे धोरण भारत अ संघातील खेळाडू कायम ठेवणार आहेत.

