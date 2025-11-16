India A vs Pakistan A: आज भारत-पाक क्रिकेट लढत; हस्तांदोलन न करण्याचे धोरण अ संघाकडूनही कायम

दोहा : रायझिंग स्टार्स आशिया करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत उद्या भारत आणि पाकिस्तान अ संघात लढत होत आहे. यातही अगोदर झालेल्या मूळ आशिया करंडक स्पर्धेचा दुसरा अंक उद्या पाहायला मिळणार आहे. पाकिस्तानी कर्णधार आणि खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचे धोरण भारत अ संघातील खेळाडू कायम ठेवणार आहेत..जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अ संघ या स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. काल झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने अमिराती संघाचा १४८ धावांनी धुव्वा उडवला. यात हरहुन्नरी वैभव सूर्यवंशीने ४२ चेंडूंत १४४ धावांची झंझावाती खेळी साकार केली होती..उद्या होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय कर्णधार जितेश शर्मा नाणेफेकीला जाईल तेव्हा तो पाक कर्णधार इरफान खान याच्याशी हस्तांदोलन करणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. सामना संपल्यानंतरही हस्तांदोलन होणार नाही..या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात आयपीएलमध्ये चमकलेल्या नवोदितांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यात वैभव सूर्यवंशीसह, प्रियांश आर्या, नमन धीर, रमणदीप सिंग, नेहल वधेरा, यश ठाकूर, हर्ष दुबे आदींचा सहभाग आहे, तर पाकिस्तानने त्यांच्या सुपर लीगमधील तरुण खेळाडूंची निवड केलेली आहे. .Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीची बॅट तळपली! 15 षटकार अन् 11 चौकरांसह आशिया कपमध्ये शतकी झंझावात.१४ वर्षीय वैभवने आपल्या तुफानी फटकेबाजीचे ‘वैभव’ अगोदरच दाखवलेले आहे. उद्या पाकविरुद्धच्या लढतीत तो कशी फलंदाजी करतो याकडे लक्ष असेल. पाकिस्तानची गोलंदाजी अमिरातीच्या तुलनेत चांगली असल्याने वैभवला सावधपणे खेळावे लागेल. उबेद शाह हा पाकचा प्रमुख गोलंदाज आहे. तो सीनियर संघातील नसीम शाह याचा भाऊ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.