Cricket

ROHIT SHARMA: ‘पुन्हा तीच भावना अनुभवायची आहे...’; २०२७ वर्ल्ड कपआधी रोहित शर्माचा मोठा खुलासा, शुबमन गिलच्या कॅप्टन्सीवरही बोलला

ROHIT SHARMA 2027 WORLD CUP: रोहित शर्माने २०२७ वनडे वर्ल्ड कपबाबत मोठी इच्छा व्यक्त केली आहे. २००७ आणि २०२४ मध्ये टी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर पुन्हा एकदा वर्ल्ड कप जिंकण्याची भावना अनुभवायची असल्याचं रोहितने सांगितलं. शुबमन गिलची कॅप्टन्सी, फिटनेस आणि २०२७ वर्ल्ड कपसाठी त्याचा प्लॅन काय आहे, जाणून घ्या.
ROHIT SHARMA

ROHIT SHARMA

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ROHIT SHARMA 2027 WORLD CUP: लवकरच आगामी वनडे वर्ल्ड कपची धूम ही जगभरात सुरू होणार आहे. २०२७ चा एकदिवसीय वर्ल्ड कप हा झिम्बाब्वे, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात संयुक्तपणे खेळवला जाणार आहे.

मात्र, त्याआधी भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार खेळाडू रोहित शर्माने याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून, त्याने २०२७ वर्ल्ड कपबद्दल नेमकी काय इच्छा आहे, हे देखील बोलून दाखवलं आहे. JioStar वर दिलेल्या मुलाखतीत रोहित शर्माने अनेक मोठे खुलासे केले आहेत.

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