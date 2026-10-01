ROHIT SHARMA: ‘पुन्हा तीच भावना अनुभवायची आहे...’; २०२७ वर्ल्ड कपआधी रोहित शर्माचा मोठा खुलासा, शुबमन गिलच्या कॅप्टन्सीवरही बोलला

ROHIT SHARMA 2027 WORLD CUP: लवकरच आगामी वनडे वर्ल्ड कपची धूम ही जगभरात सुरू होणार आहे. २०२७ चा एकदिवसीय वर्ल्ड कप हा झिम्बाब्वे, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात संयुक्तपणे खेळवला जाणार आहे. मात्र, त्याआधी भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार खेळाडू रोहित शर्माने याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून, त्याने २०२७ वर्ल्ड कपबद्दल नेमकी काय इच्छा आहे, हे देखील बोलून दाखवलं आहे. JioStar वर दिलेल्या मुलाखतीत रोहित शर्माने अनेक मोठे खुलासे केले आहेत..आज म्हणजेच १ ऑक्टोबर रोजी २०२७ मध्ये होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपचं शेड्यूल जाहीर होणार आहे. त्याआधी रोहित शर्माने JioStarशी बोलताना अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. तो म्हणाला की, भारतासाठी वर्ल्ड कप जिंकणं ही खास गोष्ट आहे. त्याने स्वतः २००७ आणि २०२४ मध्ये टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. आता पुन्हा एकदा वर्ल्ड कप जिंकून तीच भावना अनुभवायची आहे, असं रोहितने सांगितलं..Rohit Sharma: T20I क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचं रोहित-विराटने World Cup आधीच ठरवलेलं? स्वत: हिटमॅनने केला खुलासा.“वर्ल्ड कप जिंकल्यावर काय वाटतं, हे मला माहिती आहे. त्यामुळे मला पुन्हा तीच भावना अनुभवायची आहे. आम्ही नुकताच टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला, तेव्हा ती भावना किती खास आहे, हे पुन्हा जाणवलं. त्यामुळे २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे,” असं रोहितने JioStarशी बोलताना सांगितलं..शुबमन गिलच्या कॅप्टन्सीबाबत काय म्हणाला?रोहित शर्माने शुबमन गिलच्या कर्णधार पदाबाबतही आपलं मत मांडलं आहे. शुबमनकडे क्रिकेटची चांगली समज आहे आणि तो गेल्या जवळपास वर्षभरापासून कर्णधार पद सांभाळत आहे. त्यामुळे इतक्या लवकर त्याच्याकर्णधार पदाबाबत निर्णय घेणं योग्य नाही, असं रोहितने सांगितलं. “शुबमनला काय करायचं आहे, हे त्याला स्पष्ट आहे. कॅप्टनसाठी ही गोष्ट खूप महत्त्वाची असते. कॅप्टनला स्वतःला काय हवं आहे, हे स्पष्ट असेल तर त्याच्या आजूबाजूच्या खेळाडूंनाही ते समजतं. शुबमनच्या बाबतीत मला हेच दिसत आहे,” असं रोहित म्हणाला. शुबमन कॅप्टन असला तरी त्याच्याशी बोलणं किंवा त्याला मदत करणं कमी होणार नाही, असंही रोहितने सांगितल आहे..२०२७ वर्ल्ड कपसाठी रोहितचा प्लॅन काय?२०२७ च्या वर्ल्ड कपचा विचार आत्तापासून करण्यापेक्षा सध्या जे सामने आणि ज्या स्पर्धा समोर आहेत, त्यावर लक्ष देणं महत्त्वाचं असल्याचं रोहितने सांगितलं. “मला २०२७ पर्यंत स्वतःला फिट ठेवायचं आहे. मेहनत करत राहायची आहे आणि येणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धेत चांगली कामगिरी करायची आहे. पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये काय होईल, याचा विचार आत्ताच केला तर माझ्या खेळाला त्याचा फायदा होणार नाही,” असं रोहित म्हणाला..Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन.तसंच फलंदाजीवर काम करणं, फिटनेसवर लक्ष देणं आणि संघातील युवा खेळाडूंना मदत करणं, हेच सध्या आपलं लक्ष्य असल्याचंही त्याने सांगितलं. रोहित शर्माने २००७ आणि २०२४ मध्ये भारतासोबत टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. आता २०२७ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप जिंकून पुन्हा एकदा वर्ल्ड कप जिंकण्याची भावना अनुभवण्याची इच्छा त्याने बोलून दाखवली आहे. वर्ल्ड कपमध्ये रोहित शर्मा कशा पद्धतीने खेळेल, याकडे संपूर्ण क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.