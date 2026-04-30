Happy Birthday Rohit Sharma: ६ ट्रॉफी, ७ हजार धावा अन् हॅट्रिक... हिटमॅन रोहितच्या नावावर IPL मध्ये आहेत हे भन्नाट रेकॉर्ड्स

Rohit Sharma Birthday Special: भारतीय संघ आणि मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा गुरुवारी (३० एप्रिल) त्याचा ३९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. रोहितने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल टाकून आता जवळपास दोन दशकं उलटली आहे. रोहितने (Rohit Sharma) गेल्या २० वर्षात अनेक मोठे पराक्रम गाजवले. तो आयपीएलच्या अगदी पहिल्या हंगामापासून खेळतोय. आयपीएलच्या सर्व १९ हंगामाचा भाग राहिलेल्या मोजक्या चार क्रिकेटपटूंपैकी तो एक आहे. त्यामुळे त्याने गेल्या १९ आयपीएल (IPL) हंगामात अनेक विक्रम केले आहेत आणि मोडले आहेत. पण त्याच्या नावावर असे काही विशिष्ट विक्रम आहेत, जे मोडणं सहजासहजी कोणाला शक्य होणार नाही. त्याच्या आशाच काही विक्रमांचा आढावा घेऊ. .रोहित शर्माने डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) संघाकडून २००८ मध्ये पदार्पण केले होते. तो पहिले तीन हंगाम डेक्कन चार्जर्सकडून खेळला, त्यानंतर त्याला मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) २०११ मध्ये खरेदी केले. तेव्हापासून अद्याप रोहित मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे. रोहित शर्माने आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत २७६ सामने खेळले असून २ शतके आणि ४८ अर्धशतकांसह ७१८३ धावा केल्या आहेत. त्याने ६५३ चौकार आणि ३१० षटकार मारले आहेत. त्याने गोलंदाजी करताना १५ विकेट्सही घेतल्या आहेत. यामध्ये हॅट्रिकचाही समावेश आहे..रोहित शर्माचे आयपीएलमधील विक्रमएकही अंतिम सामना न हरलेला खेळाडूरोहित शर्मा आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत ६ वेळा अंतिम सामना खेळला आहे. त्याने सर्वात पहिल्यांदा २००९ मध्ये डेक्कन चार्जर्ससाठी अंतिम सामना खेळला, जो त्याने खेळाडू म्हणून जिंकला होता. त्यानंतर त्याने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करताना २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच हंगामात अंतिम सामने खेळले आणि जिंकले देखील. त्यामुळे त्याने आत्तापर्यंत एकही अंतिम सामना पराभूत न होण्याचा विक्रम केलाय. तो ६ आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे, यातील ५ आयपीएल ट्रॉफी त्याने मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून जिंकल्या आहेत..कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध सर्वाधिक धावारोहित शर्माने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याने ११६१ धावा या संघाविरुद्ध केल्या आहेत.सर्वाधिक सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा भारतीयआयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत रोहित अव्वल क्रमांकावर आहे. त्याने २१ वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे. दरम्यान, आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूंमध्ये रोहित एबी डिविलियर्स (२५ वेळा) आणि ख्रिस गेल (२२ वेळा) यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..७००० धावा अन् हॅट्रिकरोहित शर्मा आयपीएलमधील असा एकमेव खेळाडू आहे, ज्याने ७००० धावा केल्या आहेत आणि ज्याच्या नावावर हॅट्रिकही आहे. रोहितने २००९ मध्ये डेक्कन चार्जर्सकडून खेळताना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध हॅट्रिक घेतली होती. त्यावेळी त्याने अभिषेक नायर, हरभजन सिंग आणि जेपी ड्यूमिनी यांना बाद केलं होतं.सर्वाधिक षटकाररोहित शर्माने आयपीएलमध्ये ३१० षटकार मारले असल्याने तो सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय आहे. सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या एकूण खेळाडूंमध्ये त्याच्यापुढे केवळ ख्रिस गेल (३५७ षटकार) आहे.मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक धावारोहित शर्मा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. विशेष म्हणजे या यादीत त्याच्या जवळपासही कोणी नाही. त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी २३१ सामन्यांमध्ये २ शतके आणि ४० अर्धशतकांसह ६०१३ धावा केल्या आहेत. या विक्रमाच्या यादीत त्याच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार असून त्याने १२० सामन्यांत ३८६५ धावा केल्या आहेत.