Rohit Sharma: चाहत्याने त्याच्या मुलीचे नाव समायरा ठेवले, रोहितला जेव्हा हे समजले, तेव्हा... VIDEO VIRAL

Rohit Sharma Wins Hearts with a Special Message to a Fan: रोहित शर्माच्या चाहत्याने आपल्या मुलीचं नाव समायरा ठेवलं, जे रोहितच्या मुलीचं नाव आहे. या अनोख्या कृतीने रोहितचं मन जिंकलं. रोहितने चाहत्याला मुलीच्या जन्माबद्दल मराठीतून शुभेच्छा दिल्या.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rohit Sharma's Special Message in Marathi to a Fan: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा चाहता वर्ग मोठा आहे. केवळ भारतातूनच नाही, तर जगभरातून त्याला चाहत्यांचे प्रेम मिळते.

चाहते रोहितसाठी प्रेम दाखवण्यासाठी अनेक हटके गोष्टी करतानाही दिसतात. अशाच एका चाहत्याच्या खास कृतीने रोहितचं (Rohit Sharma) मन जिंकलं आहे. रोहितने चक्क त्या चाहत्याला (Fan) त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Rohit Sharma: मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे... हिटमॅनच्या मराठी नाटकाच्या कलाकारांशी गप्पा
