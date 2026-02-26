Rohit Sharma: चाहत्याने त्याच्या मुलीचे नाव समायरा ठेवले, रोहितला जेव्हा हे समजले, तेव्हा... VIDEO VIRAL

Rohit Sharma's Special Message in Marathi to a Fan: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा चाहता वर्ग मोठा आहे. केवळ भारतातूनच नाही, तर जगभरातून त्याला चाहत्यांचे प्रेम मिळते. चाहते रोहितसाठी प्रेम दाखवण्यासाठी अनेक हटके गोष्टी करतानाही दिसतात. अशाच एका चाहत्याच्या खास कृतीने रोहितचं (Rohit Sharma) मन जिंकलं आहे. रोहितने चक्क त्या चाहत्याला (Fan) त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. .Rohit Sharma: मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे... हिटमॅनच्या मराठी नाटकाच्या कलाकारांशी गप्पा.झाले असे की काहीच दिवसांपूर्वी रोहितचे चाहते असलेल्या दीपक धावडे यांच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ रोहितचे चाहते असलेल्या गितेश ठाकूर यांच्या नवजात मुलीच्या बारशाचा होता. या व्हिडिओमध्ये दिसते की गितेश आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या मुलीचे नाव समायरा असे ठेवले आहे. हे नाव जाहीर करताना त्यांनी एका निळ्या रंगाच्या जर्सीवर तिचे नाव आणि रोहित शर्माचा जर्सी क्रमांक '४५' लिहिलेला होता. विशेष गोष्ट अशी की रोहितच्या मुलीचं नावंही समायरा हेच आहे. त्यामुळे गितेश यांनीही त्यांच्या मुलीचं नाव समायरा ठेवलं. हा व्हिडिओ काही वेळातच व्हायरल (Video Viral) झाला होता. हा व्हिडिओ रोहित शर्मापर्यंतही पोहचला. यानंतर रोहितने मन जिंकणारी कृती केली..त्याने गितेश आणि त्यांच्या पत्नीचे मुलीच्या (Daughter) जन्माबद्दल अभिनंदन केले. त्याने मराठीतून त्यांना शुभेच्छा (Message in Marathi) देताना म्हटले की 'ठाकूर कुटुंबियांनो तुम्हाला आमच्या शर्मा घरातून भरपूर शुभेच्छा. तुम्हाला मुलगी झाली, हे ऐकून मला बरं वाटलं. तुम्हाला भविष्यासाठी शुभेच्छा.' रोहितचा हा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..रोहित टी२० वर्ल्ड कपसाठी ब्रँड अँबेसिडररोहित सध्या सुरू असलेल्या टी२ वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा ब्रँड अँबेसिडर आहे. यंदा पहिल्यांदाच असं होत आहे की टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रोहित भारतीय संघाकडून खेळताना दिसत नाही. त्याने याआधी झालेल्या सर्व ६ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळल्या आहेत. त्याने २००७ मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वात भारतासाठी पहिल्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये त्याने कर्णधार म्हणून टी२० वर्ल्ड कप जिंकला. तो दोन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारताचा एकमेव खेळाडू आहे. त्याच्याच नेतृत्वात भारताने २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली. याशिवाय रोहितने आयपीएलमध्येही मुंबई इंडियन्सला कर्णधार म्हणून ५ वेळा विजेतेपद जिंकून दिले आहे..Rohit Sharma चे खिलाडूवृत्तीचं ज्ञान पाजळणाऱ्या पाकिस्तानला कृतीतून उत्तर! IND vs PAK मॅचआधी वसीम अक्रमशी गळाभेट; Video Viral.रोहितने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पण अद्यापही तो वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्याने ५०८ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ५० शतके आणि १११ अर्धशतकांसह २०१०९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.