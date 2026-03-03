Cricket
Rohit Sharma-Sanju Samson: 'दु:खी मत हो भाई...', T20 WC च्या पहिल्याच दिवशी रोहितने संजूला मिठी मारत काय सांगितलं होतं?; Video
Rohit Sharma - Sanju Samson Video: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात नाबाद ९७ धावा करत भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. यादरम्यान, रोहित शर्माने त्याला पहिल्या सामन्यात संधी न मिळाल्याने धीर दिला होता, त्यावेळीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Rohit Sharma Advice to Sanju Samson Video: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत स्थान मिळवले आहे. भारताला उपांत्य फेरीत पोहचवण्याच यष्टीरक्षक फलंदाजी संजू सॅमसनचेही मोठे योगदान राहिले. त्याने रविवारी (१ मार्च) कोलकाताला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर-८ मधील विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
भारताने हा 'करो वा मरो'चा सामना ५ विकेट्सने जिंकत उपांत्य फेरी (Semifinal) गाठली. या सामन्यात १९६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सॅमसनने (Sanju Samson) ५० चेंडूत नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. भारतासाठी हा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) सर्वोच्च धावांचा पाठलाग ठरला.