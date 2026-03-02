T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत अखेर प्रवेश मिळवला आहे. रविवारी (१ मार्च) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकाताला झालेल्या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. हा सामना दोन्ही संघांसाठी 'करो वा मरो' अशा स्थितीतील होता. पण भारताने यात बाजी मारली आणि उपांत्य सामन्यात पाऊल टाकले. .T20 WC, IND vs WI : संजू सॅमसनची ९७ धावांची मॅच विनिंग खेळी! भारत ऐतिहासिक विजयासह उपांत्य फेरीत; आता इंग्लंडला भिडणार.भारताच्या या विजयात संजू सॅमसनचा (Sanju Samson) मोठा वाटा राहिला. सलामीला खेळायला आल्यानंतर त्याने शेवटपर्यंत नाबाद राहत भारतीय संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. टी२० वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) सुरुवातीला त्याची प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा निश्चित नव्हती. पण त्याने रविवारी भारतासाठी महत्त्वाच्या सामन्यात दमदार खेळी करत त्याची क्षमता दाखवली आहे. त्याच्यासाठीही ही खेळी अत्यंत भावनिक होती. त्यामुळे त्याने भारतीय संघासाठी (Team India) विजयी चौकार मारताच मैदानावर बसून ईश्वराचे आभार मानले..या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे भलेमोठे लक्ष्य ठेवले होते. एवढे मोठे लक्ष्य यापूर्वी भारताने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कधीही पूर्ण केले नव्हते. अशातच भारतीय फलंदाज नियमित कालांतराने विकेट्स गमावत असताना एका बाजूने सॅमसन खंबीरपणे उभा राहिला. त्याने ५० चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ९७ धावांची खेळी केली आणि संघाला १९.२ षटकात १९९ धावांपर्यंत पोहचवत विजय मिळवून दिला..यानंतर भारतीय संघाच्या खेळाडूं संजू सॅमसनला कडाडून मिठी मारली. कर्णधार सूर्यकुमारने तर टोपी काढून त्याच्या समोर झुकत त्याच्या खेळीला मानवंदना दिली. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही त्याला घट्ट मिठी मारली. यावेळी संजू सॅमसनही सर्वांचे कौतुक स्वीकारले आणि तो ड्रेसिंग रुममध्ये गेला. त्यावेळी तिथे कोणीच नव्हतं. त्याने आत जाताच त्याची बॅट, हेल्मेट आणि ग्लव्हज त्याच्या किटबॅगमध्ये टाकले आणि तो किटॅसमोर गुडघ्यावर बसला आणि त्याने हात जोडले. या घटनेचा व्हिडिओ (Cricket Video) बीसीसीआयने (BCCI) सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..T20 WC, IND vs WI : जसप्रीत बुमराहने ३ चेंडूंत फिरवलेली मॅच, पण वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांची खणखणीत फटकेबाजी; भारतासमोर तगडे लक्ष्य.संजू सॅमसनने केलेली ९७ धावांची खेळी ही टी२० वर्ल्ड कपमधील भारतासाठीची दुसरी सर्वोच्च खेळी ठरली. या यादीत अव्वल क्रमांकावर सुरेश रैना असून त्याने २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १०१ धावा केल्या होत्या. या सामन्यात संजू सॅमसन व्यतिरिक्त केवळ तिलक वर्माने २० धावांचा टप्पा पार करताना २७ धावांची खेळी केली. वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाजी करताना जेसन होल्डर आणि शामर जोसेफ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. त्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १९५ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून रोस्टन चेसने ४० धावांची, तर रोवमन पॉवेलने नाबाद ३४ आणि जेसन होल्डरने नाबाद ३७ धावांची खेळी केली होती. जसप्रीत बुमराहने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.