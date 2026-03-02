Cricket

T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video

Sanju Samson Dressing Room Video: संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ऐतिहासिक विजय मिळवला. सामन्यानंतर सॅमसनने ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन काय केलं याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
Sanju Samson | India vs South Africa | T20 World Cup

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत अखेर प्रवेश मिळवला आहे. रविवारी (१ मार्च) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकाताला झालेल्या सामन्यात भारताने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. हा सामना दोन्ही संघांसाठी 'करो वा मरो' अशा स्थितीतील होता. पण भारताने यात बाजी मारली आणि उपांत्य सामन्यात पाऊल टाकले.

T20 WC, IND vs WI : संजू सॅमसनची ९७ धावांची मॅच विनिंग खेळी! भारत ऐतिहासिक विजयासह उपांत्य फेरीत; आता इंग्लंडला भिडणार
