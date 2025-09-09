Cricket

रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार का? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; India A कडून खेळण्याचा अद्याप निर्णय नाही

Will Rohit Sharma and Virat Kohli play Australia ODIs 2025? : ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करणाऱ्या रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळताना पाहण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळेच ऑक्टोबरमध्ये होणारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका महत्त्वाची ठरतेय. पण, या दोघाचं वय अन् २०२७ च्या वर्ल्ड कपची तयारी, या गोष्टींमुळे त्यांच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
Will Rohit Sharma and Virat Kohli play Australia ODIs 2025?

Swadesh Ghanekar
  • रोहित शर्मा (३७) व विराट कोहली (३६) यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतली असून वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

  • प्रशिक्षक गौतम गंभीर युवा खेळाडूंना संधी देत असल्याने रोहित-कोहलींचे स्वप्न पूर्ण होईल का यावर शंका आहे.

  • भारताचा अ संघ ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध कानपूरमध्ये ३ वन डे सामने खेळणार आहे, पण रोहित-कोहली यात सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे.

BCCI Provides Big Update on Rohit and Kohli Ahead of Australia Tour : रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हा भविष्याचा विचार करून टीम इंडियात सातत्याने बदल करतोय आणि युवा खेळाडूंना अधिकाधिक संधी देतोय. रोहित व विराट यांच्या कसोटीतून निवृत्तीमागे हेच कारण असल्याची दबकी चर्चा आहे. मागच्या वर्षी वर्ल्ड कप उंचावल्यानंतर दोघांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर कसोटी व वन डे क्रिकेट हेच त्यांचे ध्येय होते, परंतु इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी बरंच काही घडलं अन् दोघांनी कसोटीलाही रामराम केला.

