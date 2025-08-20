Shocking : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची ODI मधून निवृत्ती? ICC ने चाहत्यांना दिला धक्का; नेमकं काय घडलं ते वाचा

आयसीसीने २० ऑगस्टला जाहीर केलेल्या वन डे क्रमवारीतून रोहित शर्मा आणि विराट कोहली अचानक गायब झाले.मागील आठवड्यात रोहित दुसऱ्या तर कोहली चौथ्या स्थानावर होते.नवीन क्रमवारीत फक्त शुभमन गिल (१ला) आणि श्रेयस अय्यर (६वा) भारतीय खेळाडू अव्वल १० मध्ये आहेत..Why did Rohit Sharma and Virat Kohli disappear from ICC ODI rankings : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीतून विराट कोहली व रोहित शर्मा यांचे नाव न दिसल्याने सर्वांना झटका बसला. भारताचे हे दोन्ही दिग्गज ट्वेंटी-२० व कसोटी संघाचे आता सदस्य नाहीत आणि त्यात आयसीसीने वन डे क्रमवारीतून त्यांना वगळल्यानं त्यांच्या निवृ्त्तीच्या चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत..मागील आठवड्यात जाहीर झालेल्या ICC क्रमवारीत रोहित शर्मा वन डे फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता, तर विराट कोहली ७३६ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर होता. शुभमन गिल हा वन डे फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थानी विराजमान होता. पण, आज जाहीर झालेल्या क्रमवारीत विराट व रोहित यांचे नावच गायब असल्याचे दिसले. गिल पहिल्या, तर श्रेयस अय्यर सहाव्या क्रमांकावर कायम आहेत..Asia Cup 2025: संजू सॅमसन संघात असेल, पण सलामीवीर म्हणून नाही! सुनील गावस्करांनी निवडली टीम इंडियाची Playing XI.ताज्या क्रमावरीत पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम हा दुसऱ्या क्रमांकावर दिसतोय, परंतु हा तांत्रिक बिघाड असल्याचे समजतेय. विराट व रोहित हे दोघंही वन डे क्रिकेट खेळत आहेत आणि त्यांना २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. हे दोन्ही फलंदाज फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शेवटचा वन डे सामना चॅम्पियन्स ट्रॉफीत खेलले होते. रोहितने त्या अंतिम सामन्यात अविस्मरणीय खेळ करून भारताला दशकानंतर चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून दिली होती..कोहलीने चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या साखळी फेरीत दमदार कामगिरी केली होती. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांविरुद्धच्या त्याच्या खेळीने भारतीय संघाला मोठे यश मिळवून दिले होते. पण, ताज्या क्रमवारीत ही दोघंही दिसत नसल्याने चाहत्यांना त्यांनी निवृत्ती घेतली की काय, अशी भीती वाटू लागले आहे. पण, असं काही नाही हा तांत्रित बिघाड असल्याचे समोर आले आहे. .१३ ऑगस्टला जाहीर झालेली वन डे क्रमवारीशुभमन गिल - ७८४ गुणरोहित शर्मा - ७५६ गुणबाबर आझम - ७५१ गुणविराट कोहली - ७३६ गुणडॅरिल मिचेल - ७२० गुणचरिथ असलंक - ७१९ गुणहॅरी टेक्टर - ७०८ गुणश्रेयस अय्यर - ७०४ गुणइब्राहिम झाद्रान- ६७६ गुणकुसल मेंडिस - ६६९ गुण.पण, २० ऑगस्टला जाहीर झालेल्या क्रमवारीत अव्वल १० खेळाडूंमध्ये फक्त शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर हे भारताचे दोनच फलंदाज दिसत आहेत.FAQs Q1: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आयसीसी वन डे क्रमवारीतून का गायब झाले?👉 ताज्या क्रमवारीत त्यांची नावे नसण्याचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले गेले आहे.Q2: मागील आठवड्यात रोहित आणि कोहली कोणत्या स्थानावर होते?👉 रोहित शर्मा दुसऱ्या स्थानावर, तर विराट कोहली चौथ्या स्थानावर होता.Q3: सध्या अव्वल १० मध्ये किती भारतीय खेळाडू आहेत?👉 फक्त दोन – शुभमन गिल (१ला) आणि श्रेयस अय्यर (६वा).Q4: चाहत्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?👉 चाहत्यांनी धक्का खाल्ला आणि निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आले.Q5: बाबर आझमची नवी रँक काय आहे?👉 बाबर आझम दुसऱ्या स्थानावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.