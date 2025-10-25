Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त

सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या वनडेत भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी १६८ धावांची नाबाद भागीदारी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यानंतर दोघांनीही ऑस्ट्रेलियातील हा शेवटचा सामना असू शकतो असे मान्य केले. .भारतीय संघाने गुरुवारी सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले आणि व्हाईटवॉश टाळला. ही मालिका ऑस्ट्रेलियाने २-१ अशा फरकाने जिंकली असली, तरी शेवटच्या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी केलेल्या खेळी चर्चेचा विषय ठरला. या दोघांनी तिसर्या सामन्यात जवळपास पावणेदोनशे धावांची भागीदारी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. दरम्यान, या मालिकेतून या दोघांनी ७ महिन्यांनंतर भारताकडून पुनरागमन केले होते. तसेच या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच दोघांच्याही भवितव्याबाबत चर्चा होती. तसेच हा दोघांचाही शेवटचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असेल, असही म्हटलं गेलं. .AUS vs IND 3rd ODI: रोहित शर्माचे ५० वे शतक! विराट कोहलीनेही ठोकली फिफ्टी; RO-KO ची मोठ्या विक्रमांना गवसणी.या दोघांनी आधीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे ते केवळ वनडेत सक्रिय असून त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात ते अखेरचा सामना खेळत असल्याची चर्चा होती. दरम्यान, सामन्यानंतरही दोघांनीही हे मान्य केले की कदाचित हा त्यांचा ऑस्ट्रेलियातील शेवटचा सामना असू शकतो.सिडनीमध्ये भारताला विजय मिळवून देताना रोहित शर्माने १२५ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १२१ धावांची खेळी केली. विराट कोहलीने ८१ चेंडूत नाबाद ७४ धावांची खेळी केली. दोघांनी नाबाद १६८ धावांची भागीदारी केली. रोहितने या मालिकेत ऍडलेडला दुसऱ्या वनडेतही अर्धशतक केले होते. तो मालिकावीरही ठरला. विराटलाही या मालिकेच सलग दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर अखेर तिसऱ्या सामन्यात सूर सापडला. त्यामुळे भारतीय संघालाही दिलासा मिळाला आहे..दरम्यान, सामन्यानंतर रवी शास्त्री आणि ऍडम गिलख्रिस्ट यांनी या दोघांनाही ड्रेसिंग रुममध्ये जाण्यापासून रोखले आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. यावेळी आधी रोहित शर्मा बोलताना म्हणाला, 'मला इथे यायला नेहमीच आवडते. सिडनीमध्ये खेळायला मजा येते. २००८ मध्ये पहिल्या दौऱ्याच्या छान आठवणींना उजाळा मिळाला.''आम्ही ऑस्ट्रेलियात खेळायला परत येऊ की नाही, माहित नाही, पण मी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतला आहे. गेल्या काही वर्षात कोणत्याही पुरस्कारांची पर्वा न करता आम्ही खेळण्याचा आनंद घेतला आहे. गेल्या १५ वर्षात काय झाले हे जाऊदे, पण मला नेहमीच इथे येऊन खेळण्यात मजा आली आहे. मला वाटतं विराटचंही तसंच असेल. थँक यू ऑस्ट्रेलिया.'.नंतर विराट म्हणाला, 'तुम्ही जरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दीर्घकाळापासून खेळत असला, तरी तुम्हाला हा खेळ नेहमीच शिकवतो. आता काही दिवसातच मी ३७ वर्षांचा होईल, पण तरीही धावांचा पाठलाग करताना माझ्यातील सर्वोत्तम कामगिरी बाहेर येते. रोहित शर्मासोबत मोठी विजयी भागीदारी केल्याचा आनंद आहे.''आम्ही सुरुवातीपासूनच परिस्थिती समजून घेतली होती आणि हीच आमची एक जोडी म्हणून ताकदही राहिली आहे. आता आम्ही कदाचित सर्वात अनुभवी जोडी आहोत, पण आम्हाला आम्ही युवा असतानाही हे माहित होतं की मोठ्या भागीदाऱ्या करून आम्ही प्रतिस्पर्ध्यांच्या हातून सामना खेचून आणू शकतो.'.Virat Kohli चे फ्युचर २०१६ मध्येच सांगितले गेले होते... आता खरं ठरतंय; वाचा निवृत्तीबद्दल पुढचं भविष्य काय सांगत.विराट पुढे म्हणाला, 'मला वाटतं २०१३ पासून सुरुवात झाली असेल, जर आम्ही मोठी भागीदारी केली, किमान २० षटके फलंदाजी केली, तर आम्हला माहित होते की आम्ही संघाला विजय मिळवून देण्यात मदत करू शकतो. हे प्रतिस्पर्ध्यांनाही जाणवले. आम्हाला या देशात यायला आवडतं. आम्ही इथे चांगले क्रिकेट खेळले आहे. मोठ्या संख्येने आलेल्या प्रेक्षकांचे आभार.'दरम्यान, आता विराट आणि रोहित आगामी काळात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड या संघांविरुद्ध मायदेशात होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.