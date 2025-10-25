Cricket

Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त

Rohit Sharma - Virat Kohli heartfelt message to Australia: भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत विजय मिळवून व्हाईटवॉश टाळला. या सामन्यानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हा शेवटचा सामना असू शकतो असे मान्य करताना भावना व्यक्त केल्या.
  • सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या वनडेत भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले.

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी १६८ धावांची नाबाद भागीदारी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

  • या सामन्यानंतर दोघांनीही ऑस्ट्रेलियातील हा शेवटचा सामना असू शकतो असे मान्य केले.

