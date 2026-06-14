Cricket

Rohit Sharma:'नाही... नाही...' गिल ओरडत राहिला, पण रोहित ऐकला नाही; धावबाद होताच रोहित तापला म्हणाला...

Rohit Sharma Run-Out: भारत-अफगाणिस्तान पहिल्या वनडेमध्ये शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांच्यातील गैरसमजामुळे रोहित धावबाद झाला. रनआऊटनंतर रोहितची नाराजी चर्चेत आली, तर सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Rohit Sharma Run-Out

Rohit Sharma Run-Out

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Rohit Sharma Run-Out: शनिवारी भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना धर्मशाला येथे खेळला गेला. या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

मात्र, सामन्यादरम्यान रोहित शर्मा(Rohit Sharma) आणि कर्णधार शुभमन गिल यांच्यात झालेल्या एका गोंधळामुळे रोहितला धावबाद होऊन मैदान सोडावे लागले. या घटनेची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

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