Rohit Sharma:'नाही... नाही...' गिल ओरडत राहिला, पण रोहित ऐकला नाही; धावबाद होताच रोहित तापला म्हणाला...

Rohit Sharma Run-Out: शनिवारी भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना धर्मशाला येथे खेळला गेला. या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. मात्र, सामन्यादरम्यान रोहित शर्मा(Rohit Sharma) आणि कर्णधार शुभमन गिल यांच्यात झालेल्या एका गोंधळामुळे रोहितला धावबाद होऊन मैदान सोडावे लागले. या घटनेची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे..डावाच्या सुरुवातीला रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी चांगली सुरुवात केली होती. मात्र, एका चेंडूवर गिलने मिड ऑनच्या दिशेने फटका मारल्यानंतर रोहित धाव घेण्यासाठी पुढे आला. त्यावेळी गिलने अनेक वेळा "नाही, नाही" असे ओरडून त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, तोपर्यंत रोहित खेळपट्टीच्या अर्ध्याहून अधिक अंतरापर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर त्याने घाईघाईने परतण्याचा प्रयत्न केला, पण अफगाणिस्तानच्या अचूक क्षेत्ररक्षणामुळे तो वेळेत क्रीजमध्ये पोहोचू शकला नाही आणि १६ धावांवर धावबाद झाला..बाद झाल्यानंतर रोहित शर्मा मैदानाबाहेर जाताना स्पष्टपणे नाराज दिसत होता. त्याने निराशेने मान हलवत मैदान सोडले. त्याने आपल्या छोटेखानी खेळीत एक चौकार आणि एक षटकार मारत चांगली सुरुवात केली होती, पण गिलसोबत झालेल्या गैरसमजामुळे त्याला लवकरच तंबूत परतावे लागले. सोशल मीडियावरही या घटनेची मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेक चाहत्यांनी गिलने आधीच धाव घेऊ नकोस असे सांगितले होते, असे मत व्यक्त केले..रोहित बाद झाल्यानंतर शुभमन गिलने आपली खेळी सुरूच ठेवली. त्याने संयमी आणि आक्रमक फलंदाजी करत नाबाद ८४ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर भारताने २२.५ षटकांत लक्ष्य गाठत अफगाणिस्तानचा ७ विकेट्सने पराभव केला..रोहितने रचला मोठा विक्रमया सामन्यात रोहित शर्मा केवळ १६ धावा करून बाद झाला असला, तरी त्याने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सलामीवीर म्हणून १६ हजार धावा पूर्ण करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे..IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी.भारतासाठी सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रोहित शर्मा अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. त्याच्या पाठोपाठ वीरेंद्र सेहवाग आणि सचिन तेंडुलकर यांचा क्रमांक लागतो. रोहितच्या नावावर आता ३५९ सामन्यांतील ३८४ डावांत १६,०१० धावांची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.