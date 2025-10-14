Video Viral: भगव्या लॅम्बॉर्गिनीतून रोहित शर्मा मुंबई विमानतळावर पोहोचला, चाहत्यांना सेल्फी देऊन वैतागला...

भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा संघात दिसणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाला रवाना होण्यासाठी रोहित शर्मा दिल्लीमध्ये पोहचला आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाने नुकतीच मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली. या मालिकनंतर आता भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ३ सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेकडे अनेकांचे लक्ष असणार आहे, कारण या मालिकेतून पुन्हा एकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार आहेत. हे दोघेही आता केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. दरम्यान, या मालिकेतून शुभमन गिल वनडे कर्णधारपदाची धुराही हाती घेणार आहे. .गौतम गंभीरचे Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्या भविष्याबाबत मोठं विधान! मोजक्या शब्दात बरंच काही बोलून गेला, चाहत्यांची वाढली चिंता .दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताचा वनडे संघ नवी दिल्लीतून बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) रवाना होणार आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा दुसरा सामना दिल्लीतच झाल्याने वनडे संघात असलेले कर्णधार शुभमन गिलसह अनेक खेळाडू सध्या दिल्लीत आहेत. त्यामुळे आता इतर खेळाडूही दिल्लीमध्ये येण्यास सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी सकाळीच विराट कोहली लंडनहून दिल्लीला पोहचला आहे. यानंतर आता संध्याकाळी भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा देखील दिल्लीला पोहचला आहे. रोहित जेव्हा मुंबईहून दिल्लीला रवाना होत होता, तेव्हाचे व्हिडिओही समोर आले आहेत..तो त्याच्या नव्या भगव्या लँबोर्गिनी कारमधून मुंबई विमानतळावर आला होता. त्यावेळी त्याला चाहत्यांनी घेरलेही होती. त्याच्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी अनेक चाहते उत्सुक होते. त्यानेही काही चाहत्यांना सेल्फी घेऊ दिली. पण तो नंतर वैतागलेलाही दिसला. तसेच एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये तो पॅपराजींना कुठे थांबू असंही विचारताना दिसतोय. दरम्यान, रोहितला नुकतेच वनडे कर्णधारपदावरून काढून गिलला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. कर्णधारपदावरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच रोहित खेळताना दिसणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय संघ बुधवारी सकाळी आणि संध्याकाळी ज्याप्रमाणे विमानाची तिकीटे उपलब्ध होतील, त्यानुसार दोन तुकड्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. भारतीय संघ नवी दिल्लीतून पर्थला जाईल. पर्थला १९ ऑक्टोबर रोजी पहिला वनडे सामना खेळला जाणार आहे..'Rohit Sharma, विराट कोहली मागील १०-१५ वर्ष खेळत आहेत, आता...'; शुभमन गिल हे असं का म्हणाला? गंभीरच्या विधानानंतर भाई सुटला....भारताला वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अनुक्रमे १९, २३ आणि २६ ऑक्टोबर रोजी सामने खेळायचे आहेत. हे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहेत. वनडे मालिकेनंतर २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.