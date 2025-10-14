Cricket

Video Viral: भगव्या लॅम्बॉर्गिनीतून रोहित शर्मा मुंबई विमानतळावर पोहोचला, चाहत्यांना सेल्फी देऊन वैतागला...

Rohit Sharma’s Lamborghini Arrival Video Goes Viral: भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी नवी दिल्लीतून रवाना होणार आहे. यासाठी रोहित शर्मा आज दिल्लीला पोहचला आहे. त्याचा. व्हिडिओही समोर आला आहे.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

Pranali Kodre
  • भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकल्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे.

  • १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा संघात दिसणार आहेत.

  • ऑस्ट्रेलियाला रवाना होण्यासाठी रोहित शर्मा दिल्लीमध्ये पोहचला आहे.

