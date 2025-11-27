ICC Rankings: रोहित शर्मा पुन्हा नंबर वन! द. आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळण्यापूर्वीच मिळली गुडन्यूज

आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत रोहित शर्मा पुन्हा अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने स्थान गमावल्याने रोहितला पहिला क्रमांक मिळाला. ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत खेळून तो आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याची संधी असेल..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने नुकतीच बुधवारी (२६ नोव्हेंबर) ताजी क्रमवारी जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात या आठवड्यात महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मालाही आनंदाची बातमी मिळाली आहे.रोहितने ऑक्टोबरच्या अखेरीस वनडे क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांक मिळवला होता. पण त्याला गेल्या आठवड्यात हा अव्वल क्रमांक गमवावा लागला होता. न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने त्याला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला होता. मात्र आता आयसीसीआने बुधवारी जाहीर केलेल्या क्रमवारीनुसार रोहित शर्मा पुन्हा एकदा वनडेतील अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज ठरला आहे. रोहितला आता त्याचे स्थान भक्कम करण्याची संधीही आहे. तो ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळणार आहे..ICC T20 Rankings: टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व! अभिषेक–वरुण चमकले, सूर्यकुमारचे नेतृत्व अव्वल.डॅरिल मिचेल न्यूझीलंडकडून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यात खेळू शकला नव्हता. त्यामुळे त्याने अव्वल क्रमांक गमावला असून रोहितने पुन्हा पहिला क्रमांक मिळवला आहे.वनडे क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत रोहितशिवाय शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर, विराट कोहली पाचव्या क्रमांकावर श्रेयस अय्यर ९ व्या क्रमांकावर आहेत. म्हणजेच ४ भारतीय पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये आहेत. ताज्या क्रमवारीत वेस्ट इंडिजच्या शाय होपनेही मोठी झेप घेतली असून तो ८ व्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच न्यूझीलंडचा रचिन रवींद्र १२ व्या क्रमांकावर, तर डेवॉन कॉनवे ११ स्थानांची झेप घेत ३१ व्या क्रमांकावर आला आहे..वनडे क्रमवारीत गोलंदाजांच्या यादीत राशिद खान अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. तसेच मिचेल सँटेनर एका स्थानाने प्रगती करत ६ व्या क्रमांकावर आला आहे. न्यूझीलंडचाच मॅट हेन्री १० व्या क्रमांकावर आला आहे. गोलंदाजांच्या यादीत पहिल्या १० मध्ये भारताचा एकमेव खेळाडू असून यात कुलदीप यादव आहे..ODI Rankings: स्मृती मानधनाच्या सिंहासनाला धक्का! वर्ल्ड कप फायनलमध्ये भारताला टेन्शन देणारी फलंदाज बनली नंबर वन.कसोटीत ट्रॅव्हिस हेड मिचेल स्टार्कची झेपऍशेस २०२५-२६ च्या पहिल्या सामन्यात ट्रॅव्हिस हेडने इंग्लंडविरुद्ध वादळी शतक केलं होतं. त्यामुळे त्याने ४ स्थानांची झेप घेत ६ वा क्रमांक मिळवला आहे. तसेच इंग्लंडच्या ऑली पोपने २४ वा क्रमांक मिळवला. पहिल्या १० मध्ये भारताचा केवळ यशस्वी जैस्वाल असून तो देखील ८ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. शुभमन गिल ११ व्या आणि रिषभ पंत १२ व्या क्रमांकावर कायम आहेत.गोलंदाजांच्या यादीत मात्र जसप्रीत बुमराह अद्यापही अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. पण पहिल्या ऍशेस सामन्यात १० विकेट्स घेणाऱ्या मिचेल स्टार्कने ४ स्थानांची झेप घेत पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. तसेच अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीतही रवींद्र जडेजा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे, तर इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स आता दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. मिचेल स्टार्कनेही दोन स्थानांची प्रगती करत पाचवा क्रमांक मिळवला आहे..टी२० अष्टपैलूंमध्ये सिकंदर रझा अव्वलझिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाने टी२० क्रमवारीत अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने पाकिस्तानच्या सईम आयुबला मागे टाकले आहे. या यादीत भारताचा हार्दिक पांड्या ६ व्या क्रमांकावर कायम आहे. फलंदाजांच्या यादीत भारताचा अभिषेक शर्मा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे, तसेच तिलक वर्मा ६ व्या आणि सूर्यकुमार यादव ८ व्या क्रमांकावर आहे. गोलंदाजांमध्येही भारताचाच वरुण चक्रवर्ती अव्वल आहे. पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये तो एकमेव भारतीय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.