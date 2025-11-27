Cricket

ICC Rankings: रोहित शर्मा पुन्हा नंबर वन! द. आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळण्यापूर्वीच मिळली गुडन्यूज

Rohit Sharma returns to the top for ODI batters: रोहित शर्माला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळण्यापूर्वी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. तो पुन्हा अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज बनला आहे.
Rohit Sharma | ICC Rankings

Rohit Sharma | ICC Rankings

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत रोहित शर्मा पुन्हा अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे.

  • न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने स्थान गमावल्याने रोहितला पहिला क्रमांक मिळाला.

  • ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत खेळून तो आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याची संधी असेल.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Ranking
ODI
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com