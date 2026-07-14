Rohit Sharma: रोहित शर्मासाठी इंग्लंड वनडे मालिका निर्णायक? खराब कामगिरी झाल्यास BCCI घेऊ शकते मोठा निर्णय

Rohit Sharma future after England ODI series: भारतीय संघासाठी आजपासून इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. टी-२० मालिकेत ४-० असा पराभव झाल्यानंतर आता टीम इंडियाकडे पुनरागमन करण्याची मोठी संधी आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा,(Rohit Sharma) विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन होत असल्याने चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच रोहित शर्माबाबत मोठी चर्चा रंगू लागली आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, इंग्लंडविरुद्धच्या या मालिकेत रोहित शर्मा अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही, तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि संघ व्यवस्थापन त्याच्याबाबत कठोर निर्णय घेऊ शकते. २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाची तयारी लक्षात घेऊन संघात युवा खेळाडूंना अधिक संधी देण्याच्या दृष्टीने हा विचार सुरू असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे..Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण.रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि केएल राहुल यांच्यासारख्या अनुभवी खेळाडूंसाठी पर्याय तयार ठेवण्यावर संघ व्यवस्थापन भर देत असल्याची चर्चा आहे. भविष्यातील मोठ्या स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून काही युवा खेळाडूंना सातत्याने संधी देण्याचाही विचार सुरू आहे..याच पार्श्वभूमीवर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहितला विश्रांती देण्याचाही विचार झाला होता. त्या वेळी शुभमन गिल आणि यशस्वी जैस्वाल सलामीला उतरतील, अशी शक्यता होती. मात्र अखेरीस रोहितच मैदानात उतरला. त्या मालिकेत यशस्वी जैस्वालने शतक झळकावत आपली दावेदारी मजबूत केली होती..दरम्यान, भारतीय संघाचा नवा वनडे कर्णधार शुभमन गिल याने पत्रकार परिषदेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या अनुभवाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विशेष म्हणजे, २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीबाबत विराट कोहलीसोबत सविस्तर चर्चा झाल्याचाही खुलासा त्याने केला..Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण.रोहित शर्मासाठी मात्र इंग्लंडमधील आकडेवारी दिलासादायक आहे. इंग्लंडच्या भूमीवर त्याने सात शतकांसह १४२८ धावा केल्या असून त्याची सरासरी ६४.९१ इतकी प्रभावी आहे. त्यामुळे टी-२० मालिकेतील निराशा मागे टाकत रोहित वनडे मालिकेत दमदार पुनरागमन करतो का, याकडे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.