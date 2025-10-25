AUS vs IND: विराट -रोहितची फक्त फलंदाजीमध्येच नाही, तर फिल्डिंगमध्येही हवा; २-२ कॅच घेत केले मोठे विक्रम

सिडनी वनडेत भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत करत व्हाईटवॉश टाळला. रोहित शर्माने नाबाद शतक आणि विराट कोहलीने नाबाद अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचलला. दोघांनी प्रत्येकी २ झेल घेतले, ज्यामुळे दोघांनी क्षेत्ररक्षणातही मोठे विक्रम केले. .ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेतील पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या वनडेत भारताने दमदार पुनरागमन केलं आणि व्हाईटवॉश टाळला. शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले. भारताच्या विजयात रोहित शर्माने नाबाद शतक आणि विराट कोहलीने नाबाद अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांनी फलंदाजीशिवाय क्षेत्ररक्षणातही मोलाचे योगदान दिले. दोघांनीही प्रत्येकी २ झेल घेतले. त्यामुळे त्यांनी मोठे विक्रमही केले. .AUS vs IND, ODI: रोहित शर्मा ठरला मालिकावीर! पुरस्कार जिंकल्यानंतर म्हणाला, 'आता युवा खेळाडूंना योग्य मेसेज...'.सिडनी वनडेमध्ये विराटने मॅथ्यू शॉर्ट आणि कुपर कोनोली यांचे झेल घेतले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्याने क्षेत्ररक्षक म्हणून ७८ व्यांदा फलंदाजाला बाद केले. त्यामुळे तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिकवेळा फलंदाजाला बाद करणारा खेळाडू (Most fielding dismissals for a fielder) ठरला आहे. इतकेच नाही, एकाच प्रतिस्पर्धीविरुद्ध सर्वाधिक फलंदाजांना बाद करणाऱ्या क्षेत्ररक्षकांमध्येही विराट अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने स्टीव्ह स्मिथला मागे टाकले आहे. स्मिथने इंग्लंडविरुद्ध क्षेत्ररक्षक म्हणून ७६ वेळा फलंदाजांना बाद केले आहे. या यादीत विराट आणि स्मिथ पाठोपाठ माहेला जयवर्धने आहे. त्याने इंग्लंडविरुद्धच ७२ वेळा फलंदाजांना बाद केले आहे..याशिवाय विराट ऑस्ट्रेलियामध्ये सर्वाधिक ३८ वेळा फलंदाजांना बाद करणारा पाहुणा क्षेत्ररक्षकही ठरला आहे. त्याने इयान बॉथम यांना मागे टाकले आहे. त्यांनी क्षेत्ररक्षक म्हणून ३६ वेळा फलंदाजांना ऑस्ट्रेलियात बाद केले आहे. तसेच कार्ल हुपर यांनी ऑास्ट्रेलियात क्षेत्ररक्षक म्हणून ३३ वेळा फलंदाजांना बाद केले आहे..IND vs AUS: जिथं विषय गंभीर, तिथं RO-KO खंबीर! रोहित-विराटपुढे 'कांगारुं'नी गुडघे टेकले, अन् भारतानं व्हाईटवॉश टाळला.रोहित शर्माचे १०० झेलदरम्यान, रोहितने सिडनी वनडेत मिचेल ओवन आणि नॅथन एलिस यांचे झेल घेतले. त्यामुळे रोहितने वनडेत क्षेत्ररक्षक म्हणून १०० झेल पूर्ण केले. तो क्षेत्ररक्षक म्हणून वनडेत १०० झेल पूर्ण करणारा भारताचा सहावा खेळाडू ठरला. भारताकडून यापूर्वी विराट कोहली, मोहम्मद अझरुद्दिन, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड आणि सुरेश रैना यांनी असा कारनामा केला आहे.वनडेत सर्वाधिक झेल घेणारे भारतीय क्षेत्ररक्षक (Most Catches in ODI by Indian)१६४ झेल - विराट कोहली (३०५ सामने)१५६ झेल - मोहम्मद अझरुद्दिन (३३४ सामने)१४० झेल - सचिन तेंडुलकर (४६३ सामने)१२४ झेल - राहुल द्रविड (३४० सामने)१०२ झेल - सुरेश रैना (२२६ सामने)१०० झेल - रोहित शर्मा (२७६ सामने).विराट - रोहितने मिळवून दिला विजयदरम्यान, भारतीय गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाला सिडनी वनडेत ४६.४ षटकात २३६ धावांवरच रोखले होते. त्यानंतर भारताने ३८.३ षटकातच १ विकेट गमावत २३७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी १६२ धावांची नाबाद भागीदारी केली. रोहितने शतकी खेळी करताना १२५ चेंडूत नाबाद १२१ धावा केल्या, तर विराटने ८१ चेंडूत नाबाद ७४ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.