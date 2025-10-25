Cricket

AUS vs IND: विराट -रोहितची फक्त फलंदाजीमध्येच नाही, तर फिल्डिंगमध्येही हवा; २-२ कॅच घेत केले मोठे विक्रम

Rohit Sharma and Virat Kohli fielding Records: भारताने सिडनी वनडेत ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने हरवले. या विजयात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांनी क्षेत्ररक्षण करतानाही प्रत्येकी २ झेल घेत मोठे विक्रम केले.
Virat Kohli - Rohit Sharma | Australia vs India 3rd ODI

Summary

  • सिडनी वनडेत भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत करत व्हाईटवॉश टाळला.

  • रोहित शर्माने नाबाद शतक आणि विराट कोहलीने नाबाद अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचलला.

  • दोघांनी प्रत्येकी २ झेल घेतले, ज्यामुळे दोघांनी क्षेत्ररक्षणातही मोठे विक्रम केले.

