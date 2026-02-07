Ind vs USA T20 World Cup : भारत-अमेरिका सामन्यात मोडले जाऊ शकतात 'हे' विक्रम; अभिषेक-सूर्या इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर...

टी-२० विश्वकप स्पर्धेत आज भारताचा सामना अमेरिकेविरुद्ध होणार आहे. भारताच्या तुलनेत अमेरिकेचा संघ तुलनेने कमकुवत असला, तरी या सामन्यात गाफील राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली आहे. त्यामुळे भारतीय संघ नेहमीप्रमाणे आक्रमक खेळ करत मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आजच्या सामन्यात भारतीय संघासमोर अनेक विक्रम मोडण्याची संधी आहे. या लढतीत अभिषेक शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल..टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सध्या सूर्यकुमार यादवच्या नावावर 3030 धावा आहेत. भारत-अमेरिका सामन्यात त्याने 70 धावा केल्या, तर त्याचा एकूण धावसंख्या 3100 पर्यंत पोहोचेल. तसेच, टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने आतापर्यंत 169 षटकार मारले आहेत. या सामन्यात त्याने आणखी 3 षटकार लगावले, तर हा आकडा 172 वर पोहोचेल आणि भारतासाठी सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याचे स्थान अधिक भक्कम होईल..IND vs NZ, 1st T20I: १४ षटकार अन् २१ चौकार... भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध उभारली विक्रमी धावसंख्या! जाणून घ्या कोणते विक्रम रचले.अभिषेक शर्माच्या नावावर टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 81 षटकार आहेत. जर त्याने या सामन्यात 5 षटकार मारले, तर त्याच्या षटकारांची संख्या 86 होईल. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अभिषेक शर्माचा स्ट्राइक रेट 180 पेक्षा अधिक आहे, जो त्याच्या आक्रमक खेळाचे द्योतक आहे.भारत आणि अमेरिका यांच्यात आतापर्यंत केवळ एकच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना झाला असून, त्यात भारताने विजय मिळवला आहे. भारताने आजचा सामना जिंकल्यास, अमेरिकेविरुद्ध सलग दुसरा विजय नोंदवला जाईल. मात्र, जर या सामन्यात भारताचा पराभव झाला, तर ती अमेरिकेसाठी ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल..IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी.भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत टी-२० विश्वकप स्पर्धेत 480 धावा केल्या आहेत. आजच्या सामन्यात त्याने 50 धावांची खेळी केली, तर तो या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत गौतम गंभीर (524) आणि एम.एस. धोनी (529) यांना मागे टाकेल.सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 16 वेळा ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकला आहे. या सामन्यात त्याला हा पुरस्कार मिळाल्यास, तो विराट कोहलीला मागे टाकत टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकणारा भारतीय खेळाडू ठरेल..टी-२० विश्वकपमध्ये एका डावात भारताकडून सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्याने 8 षटकार ठोकले होते. सध्या अभिषेक शर्मा उत्तम फॉर्ममध्ये असून, त्याने या सामन्यात षटकारांचा पाऊस पाडल्यास रोहितचा हा विक्रम मोडीत निघू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.