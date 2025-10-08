तो राहुल द्रविड होता..! रोहित शर्माचा कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर गौतम गंभीरवर थेट निशाणा; संघातील वाद चव्हाट्यावर?

Rohit Sharma praises Rahul Dravid; avoids mention of Gautam Gambhir: भारताच्या वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर रोहित शर्मा काल प्रथमच सार्वजनिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला. यावेळी त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ विजयाचे श्रेय देताना मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचे नाव टाळले. त्याने या विजयाचे श्रेय माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याला दिले. त्याने द्रविडचे तौंडभरून केलेले कौतुक गंभीरच्या चाहत्यांना नक्की आवडणारे नाही..रोहित शर्मा व द्रविड यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल गाठली. संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिलेला भारतीय संघ अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून हरला आणि भारतीयांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. त्यानंतर भारताने सलग दोन आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या. मागच्या वर्षी पार पडलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बाजी मारली आणि २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली..CEAT Cricket Awards : रोहित शर्माला विशेष पुरस्कार; संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर यांचाही गौरव.'मला तो संघ खूप आवडतो, त्यांच्यासोबत खेळायला आवडते आणि हा प्रवास एक-दोन दिवसांचा नव्हता.. आम्ही सर्वजण अनेक वर्षांपासून एकत्रित होतो. हे एक किंवा दोन वर्षांत मिळवलेले यश नाही. अनेक वर्षांपासून आम्ही ध्येयासाठी प्रयत्न करत होतो,'असे रोहित CEAT AWARDS सोहळ्यात बोलला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धा जिंकल्याबद्दल त्याचा विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..तो पुढे म्हणाला, आम्ही अनेकवेळा ट्रॉफी जिंकण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलो होतो, परंतु आम्ही ती रेषा ओलांडू शकलो नाही. त्याचवेळी आपल्याला काही वेगळं करण्याची गरज आहे, हे आम्ही ठरवले होते. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंनी सामने कसे जिंकायचे, स्वतःला कसे आव्हान द्यायचे आणि आत्मसंतुष्ट कसे होऊ नये, याबद्दल विचार केला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची तयारी करताना राहुल भाई आणि मला या प्रक्रियेची खूप मदत झाली. आम्ही चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही तिच प्रक्रिया राबवली आणि यश मिळवले..Rohit breaks silence on Australia tour selectionरोहितने मुंबईत केलेल्या या भाषणातून गंभीरचे नाव वगळण्यामागील कारण अजूनही चर्चेत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गंभीर आणि बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर दोघांनाही असे वाटले की २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी तरुण कर्णधाराने जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली आहे, तसेच भारताच्या दीर्घकालीन वन डे योजनांमध्ये रोहितच्या स्थानाबद्दलही शंका आहे..पण, रोहित ऑस्ट्रेलियातील आव्हानासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, जिथे भारत १९ ऑक्टोबरपासून तीन वन डे सामने खेळणार आहे. तो म्हणाला, मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा मी तिन्ही प्रकारांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला. मला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायला आवडते, तिथे जायला आवडते. क्रिकेट खेळण्यासाठी हा खूप आव्हानात्मक देश आहे. तिथल्या लोकांनाही हा खेळ आवडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.