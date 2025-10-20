Cricket

AUS vs IND: रोहित शर्माने जोक केला अन् गौतम गंभीर-शुभमन गिल खळखळून हसले; ड्रेसिंग रुममधील तो Photo व्हायरल

Rohit Sharma - Gautam Gambhir Photo Viral: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत पावसामुळे आलेल्या अडथळ्यादरम्यान भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण हलकं फुलकं दिसत होतं. सध्या रोहित शर्माच्या जोकवर गौतम गंभीर आणि शुभमन गिल खळखळून हसतानाचा फोटो व्हायरल होत आहे.
Summary

  • भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • पण ड्रेसिंग रुममधील रोहित शर्माच्या जोकने गंभीर आणि गिल खळखळून हसले.

  • या क्षणांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

