AUS vs IND: रोहित शर्माने जोक केला अन् गौतम गंभीर-शुभमन गिल खळखळून हसले; ड्रेसिंग रुममधील तो Photo व्हायरल

भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण ड्रेसिंग रुममधील रोहित शर्माच्या जोकने गंभीर आणि गिल खळखळून हसले. या क्षणांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..भारतीय क्रिकेट संघाला रविवारी (१९ ऑक्टोबर) पर्थमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष होते, कारण या सामन्यापासून शुभमन गिलने भारताच्या वनडे संघाची कर्णधारपदाची धुरा हाती घेतली, तर सात महिन्यांनंतर विराट कोहली अणि रोहित शर्मा यांचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले. मात्र आधीच या सामन्यात अनेकदा पावसाचा अडथळा आला, त्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला, याशिवाय रोहित, गिल आणि विराट हे तिघेही फारशी चांगली कामगिरी करून न शकल्याने चाहत्यांची निराशा झाली. पण असं असलं तरी सोशल मीडियावर सध्या एक फोटो चांगलाच व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण चांगलं असल्याचे दिसत आहे..IND vs AUS: पहिला वनडे सामना हरूनही कर्णधार शुभमन गिल समाधानी; कारण सांगताना म्हणाला, 'या मॅचने आम्हाला...'.खरंतर रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलकडे कर्णधारपद दिल्याने बरीच चर्चा झाली होती. यादरम्यान, रोहित शर्मा, गिल आणि भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यातील संबंधांबाबतही बऱ्याच उलट-सुलट चर्चा झाल्या. मात्र असं असलं तरी सध्या जो फोटो व्हायरल होतो, त्यावरून तरी त्याच्यातील संबंध चांगले असल्याचे दिसत आहे..या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने शुभमन गिल (१०), रोहित शर्मा (८) आणि विराट कोहली (०) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. त्यातच पावसामुळे बराच वेळ व्यत्यय आला. ढगाळ वातावरण आणि उसळी घेणार्या खेळपट्टीने भारतीय फलंदाजांची चांगलीच परीक्षा पाहिली.पण, या दरम्यान, जेव्हा पावसाचा अडथळा आला होता, त्यावेळी भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील काही क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाले. यात भारतीय संघातील सदस्य आत बसलेले दिसत असून यावेळी रोहित शर्मा काहीतरी मस्करी करत असल्याचे दिसत आहे. त्याला पाहून तिथे बसलेला गंभीर आणि जवळच उभा असलेला गिलही खळखळून हसताना दिसत आहेत. या क्षणांचे बरेच फोटो सध्या व्हायरल होत आहेत..दरम्यान, या सामन्यात भारताने पहिल्या चार विकेट्स ४५ धावांवरच गमावल्यानंतर अक्षर पटेल, केएल राहुल आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी दिलेल्या योगदानामुळे २६ षटकात ९ बाद १३६ धावांपर्यंत मजल मारली. केएल राहुलने ३८ धावा केल्या, तर अक्षर पटेलने ३१ धावांची खेळी केली. नितीश कुमार रेड्डीने शेवटी आक्रमक ११ चेंडूत १९ धावा केल्या.ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू कुन्हेमन, मिचेल ओवन आणि जोश हेजलवूड यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मिचेल स्टार्क आणि नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..AUS vs IND: मोहम्मद सिराजची सुपरमॅनसारखी फिल्डिंग! बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने चेंडू पकडून आडवला सिक्स, पाहा Video.त्यानंतर ऑस्ट्रेलियासमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार विजयासाठी २६ षटकात १३१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. हे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने २१.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्शने नाबाद ४६ धावा केल्या. जोश फिलिपने ३७ धावांची खेळी केली, तर मॅथ्यू रेनशॉने नाबाद २१ धावा केल्या..