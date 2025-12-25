Cricket

Rohit Sharma: रोहितचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरच्या विक्रमाशी बरोबरी...

Rohit Sharma equals David Warner List A world record: रोहित शर्माने पुन्हा एकदा क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सात वर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळताना रोहितने इतिहास रचला. सिक्कीमविरुद्ध जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळलेल्या सामन्यात रोहित शर्माने शतक झळकावत डेव्हिड वॉर्नरच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली.
Rohit Sharma 62 ball century Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पुनरागमन केले आणि सिक्कीमविरुद्धच्या लढतीत त्याे ६२ चेंडूंत शतक झळकावले. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या या सामन्यात रोहितने लिस्ट ए क्रिकेटमधील त्याचे वेगवान शतक झळकावले. यापूर्वी त्याने २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंत शतक झळकावले होते.

