Rohit Sharma: रोहितचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरच्या विक्रमाशी बरोबरी...

Rohit Sharma 62 ball century Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पुनरागमन केले आणि सिक्कीमविरुद्धच्या लढतीत त्याे ६२ चेंडूंत शतक झळकावले. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या या सामन्यात रोहितने लिस्ट ए क्रिकेटमधील त्याचे वेगवान शतक झळकावले. यापूर्वी त्याने २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंत शतक झळकावले होते..जागतिक वन डे फलंदाजांमध्ये अव्वल असलेल्या रोहितने ९४ चेंडूंत १८ चौकार व ९ षटकारांसह १५५ धावांची खेळी केली. त्याच्या १५५ धावांच्या जोरावर मुंबईने ८ विकेट्स राखून विजय मिळवला. या खेळीसह रोहितने ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर याच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी केली..Viral Video : रोहित भाऊ, वडापाव खाणार का? प्रेक्षकांमधून मिळाली आवडत्या पदार्थाची ऑफर; भारी होती हिटमॅनची रिअॅक्शन.लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वॉर्नरच्या नावावर सर्वाधिक वेळा १५० हून अधिक धावांची खेळी करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. त्याने २१० लिस्ट ए सामन्यांत ८८८६ धावा केल्या आहेत आणि सर्वाधिक ९ वेळा त्याने १५०+ धावांची खेळी केली आहे. आता रोहित कालच्या खेळीसह वॉर्नरच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली आहे..रोहितने २७९ वन डे सामन्यांत १५०+ धावांची खेळी आठवेळा केली आहे आणि विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत काल त्याने अशी खेळी केली.Rohit Sharma's 150+ scores in List A Cricketभारत - २०९ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१३भारत - २६४ धावा वि. श्रीलंका, २०१४भारत - १५० धावा वि. दक्षिण आफ्रिका, २०१५भारत - नाबाद १७१ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१६भारत - नाबाद २०८ धावा वि. श्रीलंका, २०१७भारत - नाबाद १५२ धावा वि. वेस्ट इंडिज, २०१८भारत - १६२ धावा वि. वेस्ट इंडिज, २०१८भारत - १५९ धावा वि. वेस्ट इंडिज, २०१८मुंबई - १५५ धावा वि. सिक्किम, २०२५.पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स.रोहितने कालच्या शतकी खेळीसह विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील दुसरा वयस्कर ( ३८ वर्ष व २३८ दिवस) खेळाडू ठरला. बंगालच्या अनुस्तूप मजूमदार याने ३९ वर्षांचा असताना २०२३-२४च्या पर्वात शतक झळकावले होते..