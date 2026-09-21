IND vs WI, ODI: रोहित शर्मा वेस्ट इंडिजविरुद्ध घालणार धुमाकूळ? सचिन, डिविलियर्सचे विक्रम मोडण्याची संधी

Rohit Sharma Eyeing Massive ODI Records: वेस्ट इंडिजचा संघ काही दिवसातच भारतीय दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी भारताच्या संघात रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा हे स्टार खेळाडूही खेळताना दिसणार आहेत. या मालिकेदरम्यान, माजी कर्णधार रोहित शर्माला काही विक्रम करण्याचीही संधी आहे. .IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग.पुढच्यावर्षी वनडे वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने आगामी प्रत्येक वनडे मालिका महत्त्वाची आहे. या मालिकांमधून खेळाडू वर्ल्ड कपसाठी संघात स्थान मिळवण्यासाठी दावेदारी ठोकताना दिसतील. रोहित शर्माही वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्यासाठी आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धही त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..रोहितला विक्रमांची संधी३९ वर्षीय रोहितने या मालिकेत एक जरी शतक केले, तर तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडेत सर्वाधिक ४ शतके करणारा भारतीय सलामीवीर ठरेल. तो सचिन तेंडुलकरच्या ३ शतकांच्या विक्रमाला मागे टाकेल. सध्या रोहितनेही सलामीवीर म्हणून वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३ शतके केली आहेत. याशिवाय शतक केले तर तो वनडेत शतक करणारा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल..याशिवाय रोहितने या मालिकात १०५ धावा केल्या, तर तो वनडेत १२००० धावांचा टप्पा पार करेल. हा टप्पा आत्तापर्यंत ६ खेळाडूंनीच पार केला आहे, यात सचिन तेंडुलकर (१८४२६ धावा) आणि विराट कोहली (१४९४१) या भारतीय फलंदाजांचा समावेश आहे. याशिवाय कुमार संगकारा (१४२३४ धावा), सनथ जयसूर्या (१३४३० धावा) आणि माहेला जयवर्धने (१२६५० धावा) या श्रीलंकन खेळाडूंचा समावेश आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा रिकी पाँटिंगही (१३७०४ धावा) या यादीत आहे..रोहित शर्माला वनडे क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून १०,००० धावा पूर्ण करण्यासाठी १३५ धावांचीच गरज आहे. त्याने जर हा टप्पा गाठला, तर तो असा पराक्रम करणारा जगातील तिसराच, तर भारताचा दुसरा सलामीवीर ठरेल. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर (१५३१० धावा), सनथ जयसूर्या (१२७४० धावा) आणि ख्रिस गेल (१०१७९ धावा) या सलामीवीरांनीच वनडेत १० हजार धावांचा टप्पा पार केला आहे..IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटच्या दोन वनडेत श्रेयस अय्यर कर्णधार; शुभमन गिल-गौतम गंभीर का नसणार संघात?.रोहित शर्माला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २००० चौकार पूर्ण करण्यासाठी १८ चौकारांची गरज आहे. तसेच वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडेत सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरण्यासाठी ६ षटकारांची गरज आहे. सध्या त्याच्या नावावर ३५ षटकार आहेत. त्याच्यापुढे ४० षटकारांसह एबी डिविलियर्स आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० षटकार पूर्ण करण्यासाठी रोहितला १२ षटकारांची गरज आहे. असे झाले, तर तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध १०० आंतरराष्ट्रीय षटकार मारणारा पहिलाच खेळाडू ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.