IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग

India A Head Coach Against Australia A: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन संघात पुढच्या वर्षीच्या सुरूवातीलाच कसोटी मालिका होणार आहे. या मालिकेच्या पूर्वतयारीसाठी ऑस्ट्रेलिया त्यांचा अ संघ भारतीय दौऱ्यावर पाठवत आहेत. ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर कसोटी (चार दिवसीय सामने) आणि वनडे मालिका सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान खेळणार आहे. या मालिकासांठी भारतीय अ संघाची घोषणाही झाली आहे. पण आता या भारतीय अ संघांचा मुख्य प्रशिक्षक कोण असणार आहे, याबाबत माहिती समोर आली आहे. दोन वेळचा आयपीएल विजेता लक्ष्मीपती बालाजी (Lakshmipathy Balaji) या सामन्यांसाठी भारतीय अ संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळणार आहे. बालाजीने यापूर्वी आयपीएलमध्ये प्रशिक्षकपद सांभाळले असले, तरी भारताच्या कोणत्याही संघासाठी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याबाबत पीटीआयने माहिती दिली आहे. .India A Squad: ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार हार्दिक पांड्या; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांसाठी भारतीय अ संघ जाहीर.लक्ष्मीपती बालाजीने खेळाडू म्हणून चेन्नई सुपर किंग्ससाठी २०१० मध्ये आणि कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी २०१२ मध्ये आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. विशेष म्हणजे तो पंजाब किंग्ससाठीही २०१४ मध्ये खेळलेला आणि त्यावर्षी पंजाबही अंतिम सामन्यात पोहचले होते. दरम्यान, खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर बालाजी प्रशिक्षण क्षेत्रात उतरला. त्याने २०१७ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा, तर २०१८ ते २०२२ पर्यंत चेन्नई सुपर किंग्सचा गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे..तसेच २०२६ च्या सुरुवातीलाच बालाजी बीसीसीआयच्या बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये कोचिंग टीममध्ये सामील झाला आहे. वेगवान गोलंदाजीत त्याचे कौशल्य आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघात असलेल्या तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, अर्शद खान, गुरजपनीत सिंग, यश ठाकूर यांना त्याचा फायदा अधिक होऊ शकतो..ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध कसोटी मालिकेत भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद देवदत्त पडिक्कलकडे आहे, तसेच वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद ऋतुराज गायकवाडकडे आहे. भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघातील कसोटी मालिका २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. त्यानंतर ६ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान वनडे मालिका होईल.संघात बदलदरम्यान, वरुण चक्रवर्ती दुखापतग्रस्त झाल्याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी त्याच्या जागेवर विपराज निगमची भारतीय टी२० संघात निवड झाली आहे. त्यामुळे भारतीय अ संघात विपराज निगमची जागा आंध्रप्रदेशचा गोलंदाज टी विजय घेणार आहे..Australia A Squad: 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी'आधी ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय;३५ वर्षीय खेळाडूला दिले भारत दौऱ्याचे तिकीट!.भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यांचे वेळापत्रक२२ ते २५ सप्टेंबर - पहिला चार दिवसीय सामना, पुदुचेरी२९ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर - दुसरा चार दिवसीय सामना, पुदुचेरी६ ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पुदुचेरी९ ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, पुदुचेरी११ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, पुदुचेरीकसोटी मालिकेसाठी भारत अ संघ:अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कर्णधार), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), यश राठोड, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (उपकर्णधार), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, नारायण जगदिशन, नचिकेत भुते, विजय कुमार वैशाख*वनडे मालिकेसाठी भारत अ संघ:प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्रा (उपकर्णधार), निशांत सिंधू, टी विजय, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), गुर्जपनीत सिंग, यश ठाकूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.