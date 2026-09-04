Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या भवित्यावर सुरू होती चर्चा; BCCI सचिव देवाजित सैकिया यांनी अखेर दिलं थेट उत्तर, म्हणाले- ‘चर्चा कशाला हवी?’

मुंबई : रोहित शर्मा सर्व सामन्यांमध्ये सफाईदारपणे खेळत आहे. अजून काय हवे, अखेरच्या सामन्यात त्याने मोठी शतकी खेळी केली होती. असे असताना चर्चा कशाला हवी, चर्चा करणाऱ्यांना मला आयते कोलीत द्यायचे नाही, अशा शब्दात बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी रोहित शर्माच्या भवितव्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढला..बीसीसीआयची आज मुंबईतील मुख्यालयात आढावा बैठक झाली. इंग्लंड दौऱ्यातील अपयशाबरोबर खेळाडूंच्या दुखापती आणि त्यांची तंदुरुस्ती याचे पोस्टमार्टेम होणे अपेक्षित होते; परंतु सर्वात मोठा प्रश्न रोहित शर्माचे काय होणार, हा होता. पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत रोहित शर्माला स्थान मिळणार की नाही, याबाबत बरेच तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत..रोहित शर्माचे भवितव्य ते अजित आगरकरांची गैरहजेरी... BCCI च्या Meeting मध्ये नेमकं काय घडलं?.रोहित शर्माबाबत देवाजित सैकिया यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. रोहित शर्मा, तो खेळत असलेल्या सामन्यांमध्ये चांगली फलंदाजी करीत आहे, त्यामुळे त्याच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रसिद्धी माध्यम निर्माण करीत असलेल्या प्रश्नांना उगाचच हवा देण्याचे काम मी करणार नाही, असे थेट उत्तर त्यांनी दिले..आगरकर यांची अनुपस्थितीबीसीसीआयच्या या बैठकीसाठी कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिल, टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि उच्च प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण उपस्थित होते; मात्र निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांची अनुपस्थिती जाणवत होती..आगरकर हे मुंबईत नसल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत, तसेच ही बैठक ऐनवेळी आयोजित केल्यामुळे त्यांना उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. ते अशा ठिकाणी होते तेथून त्यांना या बैठकीसाठी ऑनलाइनही उपस्थित राहता आले नाही, असे स्पष्टीकरण सैकिया यांनी दिले..Gautam Gambhir: गौतम गंभीर, अजित आगरकर अन् शुभमन गिल BCCI च्या मुख्यालयात! भारतीय क्रिकेटमध्ये उलथापालथ होण्याचे संकेत.लक्ष्मणबाबतही वृत्त फेटाळलेअजित आगरकर यांचा कार्यकाल संपत आहे. त्यांना मुदतवाढ देण्यात येणार का, याबाबत विचारले असता सैकिया यांनी या विषयावर आजच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे उत्तर दिले. लक्ष्मण यांची बीसीसीआयचे क्रिकेट संचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही वृत्त फेटाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.