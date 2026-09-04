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Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या भवित्यावर सुरू होती चर्चा; BCCI सचिव देवाजित सैकिया यांनी अखेर दिलं थेट उत्तर, म्हणाले- ‘चर्चा कशाला हवी?’

Rohit Sharma future: रोहित शर्माच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना BCCI सचिव देवाजित सैकिया यांनी पूर्णविराम दिला आहे. रोहित शर्मा चांगली फलंदाजी करत असल्याने त्याच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे सैकिया यांनी स्पष्ट केले.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : रोहित शर्मा सर्व सामन्यांमध्ये सफाईदारपणे खेळत आहे. अजून काय हवे, अखेरच्या सामन्यात त्याने मोठी शतकी खेळी केली होती.

असे असताना चर्चा कशाला हवी, चर्चा करणाऱ्यांना मला आयते कोलीत द्यायचे नाही, अशा शब्दात बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी रोहित शर्माच्या भवितव्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढला.

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