Viral Video: ए सोड त्याला... छोट्या चाहत्याला सुरक्षारक्षकाने अडवताच संतापला Rohit Sharma; मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर ऑटोग्राफ अन्...
Rohit Sharma Viral Videos: रोहित शर्माने शिवाजी पार्कवर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सरावाला सुरुवात केली आहे. यावेळी रोहित एका लहान चाहत्यासाठी सुरक्षा रक्षकांवर ओरडला, तर आणखी एका चाहता त्याला भेटून अत्यंत भावूक होऊन रडला. या घटनांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Summary
रोहित शर्मा एका लहान चाहत्यासाठी सुरक्षा रक्षकांवर ओरडला आणि त्याला भेटण्याची संधी दिली.
तसेच, मुंबई इंडियन्स जर्सीवर स्वाक्षरी देताना रोहितने दुसऱ्या लहान मुलाला भावूक केलं.
या घटनांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असून या कृतींनी रोहितने चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.