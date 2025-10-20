Cricket

AUS vs IND: रोहित शर्मा नितीश रेड्डीला वनडे पदार्पणाची कॅप देताना नेमकं काय म्हणाला होता? BCCI ने शेअर केलाय Video

Rohit Sharma’s Message to Debutant Nitish Kumar Reddy: भारताच्या नितीश कुमार रेड्डीने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे पदार्पण केले. रोहित शर्माने त्याला पदार्णाची कॅप दिली. यावेळी रोहितने त्याला नेमकं काय सांगितलं याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत वनडे मालिकेत नितीश कुमार रेड्डीने पदार्पण केले.

  • रोहित शर्माने त्याला वनडे कॅप देताना प्रेरणादायी सल्ला देताना तो दिग्गज खेळाडू व्हावा अशा शुभेच्छा दिल्या.

  • बीसीसीआयने रोहितच्या भाषणाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

