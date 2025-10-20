AUS vs IND: रोहित शर्मा नितीश रेड्डीला वनडे पदार्पणाची कॅप देताना नेमकं काय म्हणाला होता? BCCI ने शेअर केलाय Video

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत वनडे मालिकेत नितीश कुमार रेड्डीने पदार्पण केले. रोहित शर्माने त्याला वनडे कॅप देताना प्रेरणादायी सल्ला देताना तो दिग्गज खेळाडू व्हावा अशा शुभेच्छा दिल्या. बीसीसीआयने रोहितच्या भाषणाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे..ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात वनडे मालिकेला रविवारी (१९ ऑक्टोबर) सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पर्थमध्ये रविवारी झाल, ज्यात ऑस्ट्रेलियाने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यातून तीन खेळाडूंचे वनडे पदार्पण झाले. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू रेनशॉ आणि मिचेल ओवन यांचे पदार्पण झाले, तर भारताकडून नितीश कुमार रेड्डीने पदार्पण केले..IND vs AUS: पहिला वनडे सामना हरूनही कर्णधार शुभमन गिल समाधानी; कारण सांगताना म्हणाला, 'या मॅचने आम्हाला...'.२२ वर्षीय नितीश कुमार भारतासाठी वनडेमध्ये पदार्पण करणारा २६० वा खेळाडू ठरला. त्याला त्याच्या पदार्पणाची २६० क्रमांकाची कॅप भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या हस्ते देण्यात आली. नितीशने यापूर्वीच भारतासाठी कसोटी आणि टी२० पदार्पण केले आहे. त्याने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियात पर्थमध्येच कसोटीत पदार्पण केले होते. त्यापूर्वी त्याने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध टी२० पदार्पण भारतासाठी केले होते..दरम्यान, नितीशला कसोटी पदार्पणाची कॅप विराट कोहलीच्या हस्ते मिळाली होती. त्यानंतर आता त्याला वनडे पदार्पणाची कॅप रविवारी रोहित शर्माने दिली, यावेळी रोहितने त्याच्यासाठी प्रेरणादायी सल्लाही दिला आणि त्याला तिन्ही क्रिकेट प्रकारात चांगल्या कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या. रोहितच्या भाषणाचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे..World Cup 2025, IND vs ENG: भारताला पराभूत करत इंग्लंडने मिळवलं सेमीफायनलचं तिकीट! हरमनप्रीत कौर-स्मृती मानधनाची झुंज व्यर्थ.रोहितने नितीशला वनडे पदार्पणाची कॅप देताना म्हटले की 'कॅप क्रमांक २६०. तुझं या क्लबमध्ये स्वागत आहे. तुझ्या कारकिर्दीची शानदार सुरुवात झाली आहे. यामागे एकच कारण आहे ते म्हणजे तुला कसं क्रिकेट खेळायचं आहे आणि तुझा दृष्टीकोन. मला ११० टक्के विश्वास आहे की त्या दृष्टीकोनाने तू भारतीय संघात दीर्घकाळासाठी खेळशील.''तू सर्व प्रकारातील दिग्गज होईल, मला हा विश्वास आहे कारण तू कालच्या तुझ्या भाषणात म्हणाला की तुला सर्व गोष्टींमध्ये योगदान द्यायचे आहे. आणि आम्हालाही तू ते सर्व करावं असं वाटतं. त्यामुळे तुला शुभेच्छा. मला ११० टक्के खात्री आहे संघ तुझ्याभोवती फिरेल. तुला कशाचीही गरज असेल, कधीही कोणती गरज असेल, तेव्हा तुला साथ देण्यासाठी सर्वजण असतील. गुड लक. तुझी कारकिर्द शानदार व्हावी.'.नितीशने पहिल्यात वनडेत त्याची छापही पाडली. भारताने रोहित शर्मा (८), शुभमन गिल (१०), विराट कोहली (०) आणि श्रेयस अय्यर (११) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर केएल राहुल (३८) आणि अक्षर पटेल (३१) यांच्या खेळीमुळे डाव सावरला होता. यावेळी नितीश ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने शेवटच्या षटकात २ षटकार मारले. त्यामुळे त्याने नाबाद १९ धावा करत संघाला २६ षटकात ९ बाद १३६ धावांपर्यंत पोहोचवले. पावसामुळे हा सामना २६ - २६ षटकांचा करण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलियासमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार विजयासाठी २६ षटकात १३१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने २१.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.