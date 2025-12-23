Rohit Sharma: गाडी कुठेय आपली? रोहितचा शार्दुलला प्रश्न; मुंबईचा संघ पोहचला जयपूरला; Video Viral

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी मुंबईचा संघ जयपूरला पोहचला आहे. रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूर यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.या व्हायरल व्हिडिओमध्ये रोहित शार्दुलला 'आपली गाडी कुठे आहे?' असा प्रश्न विचारताना दिसतोय. .बुधवारपासून (२४ डिसेंबर) विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता सर्व संघांची तयारी झाली असून यंदा अनेक स्टार खेळाडू ही स्पर्धा खेळताना दिसणार आहेत. बीसीसीआयने सर्वच खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे बंधनकारक केले असल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारे खेळाडूही या स्पर्धेत दिसतील. रोहित शर्माचाही (Rohit Sharma) मुंबईच्या पहिल्या दोन सामन्यांसाठी मुंबईच्या संघात समावेश आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचा संघ शार्दुल ठाकूरच्या (Shardul Thakur) नेतृत्वात खेळणार आहे..Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड कर्णधार, पृथ्वी शॉही महाराष्ट्र संघात; पहिल्याच सामन्यात शुभमन-अभिषेकच्या संघाला भिडणार.मुंबईचे साखळी फेरीतील सामने जयपूरला होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईचा संघ जयपूरला पोहचला आहे. यावेळीचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की अनेक खेळाडू एकत्र चालत आहेत.यावेळी रोहित शार्दुलला 'आपली गाडी कुठे आहे?' असं विचारताना ऐकू येत आहे. त्यानंतर शार्दुल आणि रोहित शर्मा एकत्र चर्चा करत चालताना या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी मुंबईचा साखळी फेरीसाठी क गटात समावेश आहे. या गटात मुंबईसह सिक्कीम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या संघांचा समावेश आहे. साखळी फेरीमध्ये मुंबईला पहिला सामना बुधवारी सिक्कीमविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर २६ डिसेंबरला उत्तराखंडविरुद्ध सामना होईल. यानंतर २९ डिसेंबर, ३१ डिसेंबर, ३ जानेवारी, ६ जानेवारी आणि ८ जानेवारी रोजी अनुक्रमे छत्तीगढ, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब विरुद्ध मुंबईचे सामने होणार आहेत..Vijay Hazare Trophy: सूर्यकुमार-शिवम दुबेही मुंबईसाठी खेळणार की नाही? महत्त्वाचे अपडेट्स आले समोर.मुंबईचा संघ - शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), रोहित शर्मा, इशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंगक्रिश रघुवंशी, सर्फराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार टरमळे, सिलव्हेस्टर डीसुजा, साईराज पाटील, सुर्यांश शेडगे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.