Rohit Sharma: गाडी कुठेय आपली? रोहितचा शार्दुलला प्रश्न; मुंबईचा संघ पोहचला जयपूरला; Video Viral

Rohit Sharma - Shardul Thakur Viral Video: मुंबईचा संघ विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी जयपूरला पोहचला आहे. रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूर यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी मुंबईचा संघ जयपूरला पोहचला आहे.

  • रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूर यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • या व्हायरल व्हिडिओमध्ये रोहित शार्दुलला 'आपली गाडी कुठे आहे?' असा प्रश्न विचारताना दिसतोय.

