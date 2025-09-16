Cricket

Rohit Sharma तयारीला लागला.... ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणारच! Photo पाहून चाहते खूश; सर्फराजलाही दिलेत बॅटिंगचे धडे

Rohit Sharma Prepares at NCA Ahead of Australia ODIs: रोहित शर्मा सध्या बंगळुरूमध्ये पोहचला असून जोरदार ट्रेनिंग करत आहे. त्याने यावेळी आयुष म्हात्रेला बॅट गिफ्ट दिली, तर सर्फराज खानलाही सल्ले देताना तो दिसला आहे.
Rohit Sharma - Sarfaraz Khan practice

Rohit Sharma - Sarfaraz Khan practice

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रोहित शर्माने कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी वनडे क्रिकेटमध्ये अद्याप तो सक्रिय आहे.

  • त्याने २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली असली, तरी संघव्यवस्थापन त्याचा विचार करत नसल्याची चर्चा आहे.

  • सध्या रोहित जोरदार ट्रेनिंग करत असून त्याचे फोटोही समोर आले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Team India
ind vs aus
Fitness Special
ODI
bengaluru
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com