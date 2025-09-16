Rohit Sharma तयारीला लागला.... ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणारच! Photo पाहून चाहते खूश; सर्फराजलाही दिलेत बॅटिंगचे धडे

रोहित शर्माने कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी वनडे क्रिकेटमध्ये अद्याप तो सक्रिय आहे. त्याने २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली असली, तरी संघव्यवस्थापन त्याचा विचार करत नसल्याची चर्चा आहे. सध्या रोहित जोरदार ट्रेनिंग करत असून त्याचे फोटोही समोर आले आहेत. .भारताचा क्रिकेटपटू रोहित शर्माने कसोटी क्रिकेट आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. मात्र अद्याप त्याने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. त्यामुळे सध्या त्याच्या वनडेतील भविष्याबाबत सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. रोहित शर्माने यापूर्वीच २०२७ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु भारतीय संघव्यवस्थापन त्याचा या स्पर्धेसाठी विचार करत नसल्याची चर्चा होती. त्यामुळे रोहित अद्याप किती काळ खेळताना दिसणार, याचं उत्तर अजूनही गुलदस्त्यात आहे..Rohit Sharma खूपच बदलला, तब्बल २० किलो वजन केलं कमी; Photo पाहून चाहत्यांनीही केलंय कौतुक.तथापि, या चर्चा सुरू असतानाच रोहितने मात्र तो आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसू शकतो, याचे संकेत दिले आहेत. त्याचे सरावादरम्याचे काही फोटो व्हायरल झाले आहेत. RevSportz ने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार रोहित सध्या बंगळुरूमध्ये असलेल्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आला असून तो पुढचा आठवडाभर तरी इथेच असणार आहे. त्याने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) साधारण तासभर फलंदाजीचा सरावही केला..सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये सध्या भारताचे अनेक खेळाडू आहेत. रिषभ पंतही सध्या तिथेच आहे. त्याला जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यादरम्यान पायाला फ्रॅक्चर झालं होतं. त्यातून तो सावरत आहे. याशिवाय १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि सर्फराज खान देखील बंगळुरूमध्ये आहेत. दरम्यान, रोहित शर्माने १८ वर्षीय आयुषला बॅटही भेट दिली. याचा फोटोही आयुषने सोशल मीडियावर शेअर करत आनंद व्यक्त केला. आयुष रोहितला आदर्शही मानतो. तसेच रोहित सर्फराजलाही फलंदाजीच्या काही टीप्स देताना दिसला..दरम्यान, रोहित शर्मा भारत अ संघाकडून ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळू शकतो, अशी चर्चा होती, ज्यामुळे तो ऑक्टोबरच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी तयारी करेल. मात्र, रोहितची भारत अ संघाकडून निवड झालेली नाही. त्यामुळे तो आता थेट ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातच खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे. पण असं असलं तरी रोहित गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या खेळावर आणि फिटनेसवर मेहनत घेत असल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. तो माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायरसोबतही त्याच्या क्रिकेटवर काम करताना दिसत आहे. त्याने तब्बल २० किलो वजन घटवल्याचीही मध्यतंरी चर्चा होती. यावरून तरी रोहित अजून काही काळ तरी भारतासाठी वनडे क्रिकेट खेळताना दिसण्याचे संकेत मिळाले आहेत..Rohit Sharma Video : रोहित शर्मा मध्यरात्री कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये; कारण काय? Viral Video ने वाढवली चाहत्यांची धडधड .भारतीय संघ आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रचंड व्यस्त असणार आहे. २ ऑक्टोबरपासून भारताची वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. त्यानंतर १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. याच वनडे मालिकेत रोहित शर्मा खेळताना दिसू शकतो..FAQs१. रोहित शर्माने कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे का?➤ होय, त्याने कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.(Has Rohit Sharma retired from Tests and T20Is?)२. रोहित शर्मा अजून वनडे क्रिकेट खेळणार आहे का?➤ होय, त्याने वनडेमधून निवृत्ती घेतलेली नाही आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे.(Is Rohit Sharma still playing ODIs?)३. रोहित शर्मा कुठे सराव करत आहे?➤ तो बंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये सराव करत आहे.(Where is Rohit Sharma currently training?)४. रोहितने आयुष म्हात्रेला काय भेट दिली?➤ त्याने आयुष म्हात्रेला स्वतःची बॅट भेट दिली.(What gift did Rohit Sharma give to Ayush Mhatre?)५. रोहित शर्माचा पुढचा आंतरराष्ट्रीय सामना कोणता असू शकतो?➤ १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे मालिका.(Which could be Rohit Sharma’s next international match?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.