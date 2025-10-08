Cricket

CEAT Cricket Awards : रोहित शर्माला विशेष पुरस्कार; संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर यांचाही गौरव

Sanju Samson and Shreyas Iyer award winners : टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा याला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकून भारताला गौरव मिळवून दिल्याबद्दल विशेष स्मृतीचिन्ह प्रदान करण्यात आलं.
Rohit Sharma receives special memento for Champions Trophy 2025 triumph at CEAT Cricket Awards.

Rohit Sharma receives special memento for Champions Trophy 2025 triumph at CEAT Cricket Awards.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma special award for Champions Trophy 2025 : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याचा मंगळवारी विशेष पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. मुंबईत पार पडलेल्या सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार सोहळ्यात भारतीय खेळाडूंचा दबदबा पाहायला मिळाला. रोहित शर्माला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताचे नेतृत्व केल्याबद्दल विशेष स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले, तर श्रेयस अय्यरला चॅम्पियन्स ट्रॉफीत सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय खेळाडू म्हणून स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
award
Cricket News
Cricket News in Marathi
shreyas iyer
cricket news today
Sanju Samson
Champions Trophy 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com