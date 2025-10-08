CEAT Cricket Awards : रोहित शर्माला विशेष पुरस्कार; संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर यांचाही गौरव

Rohit Sharma special award for Champions Trophy 2025 : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याचा मंगळवारी विशेष पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. मुंबईत पार पडलेल्या सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार सोहळ्यात भारतीय खेळाडूंचा दबदबा पाहायला मिळाला. रोहित शर्माला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताचे नेतृत्व केल्याबद्दल विशेष स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले, तर श्रेयस अय्यरला चॅम्पियन्स ट्रॉफीत सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय खेळाडू म्हणून स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले..भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनला पुरुषांमध्ये सर्वोत्तम ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय फलंदाजाचा पुरस्कार मिळाला, तर वरुण चक्रवर्तीला सर्वोत्तम ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजाचा पुरस्कार देण्यात आला. वेस्ट इंडिजचा दिग्गज ब्रायन लारा आणि भारताचे दिग्गज बी. एस. चंद्रशेखर यांना आजीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तर इंग्लंडचा जो रूट याला वर्षातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून सन्मानित करण्यात आलं. .Abhishek Sharma ची 'ती' एक गोष्ट ब्रायन लाराला खूप भावली; म्हणाला, ट्वेंटी-२०त मैदान गाजवतोय, पण... .List of winners at the CEAT Cricket Rating Awards 2025:सर्वोत्तम देशांतर्गत क्रिकेटपटू – हर्ष दुबेपुरुष कसोटीतील सर्वोत्तम फलंदाज – हॅरी ब्रूककसोटीतील सर्वोत्तम गोलंदाज – प्रभात जयसूर्याउदयनमुख युवा खेळाडू - अंगकृष रघुवंशीमहिला आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम गोलंदाज – दीप्ती शर्मामहिला आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम फलंदाज – स्मृती मंधानाजीवन गौरव पुरस्कार – बी. एस. चंद्रशेखर.पुरुष वन डे सर्वोत्तम गोलंदाज – मॅट हेन्रीपुरुष वन डे सर्वोत्तम फलंदाज – केन विल्यमसनविशेष स्मृतीचिन्ह – भारतीय खेळाडूकडून चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मधील सर्वाधिक धावा – श्रेयस अय्यरपुरुष ट्वेंटी-२० मधील सर्वोत्तम फलंदाज – संजू सॅमसनपुरुष ट्वेंटी-२० मधील सर्वोत्तम गोलंदाज – वरुण चक्रवर्ती.गौतम गंभीरच्या राज्यात 'पराभव' हा पर्यायच असू शकत नाही, Varun Chakravarthy चे टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाच्या शैलीवर मोठं भाष्य.स्मृतीचिन्ह – चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ विजेत्या कर्णधार म्हणून – रोहित शर्मापुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू – जो रूटजीवन गौरव पुरस्कार – ब्रायन लाराआदर्श नेतृत्व पुरस्कार - टेम्बा बवुमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.