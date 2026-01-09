Rohit Sharma: T20 World Cup उंचावताना केलेल्या 'रोबो वॉक'मागील कहाणी नेमकी काय? स्वत: रोहितनेच उलगडलं रहस्य

Rohit Sharma reveals T20 WC 2024 Robo Walk Celebration idea: भारतीय क्रिकेट संघासाठी २९ जून २०२४ हा दिवस खूप खास राहिला आहे. याच दिवशी भारतीय संघाने रोहित शर्माच्या नेतृत्वात बार्बाडोसमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आणि ११ वर्षांचा आयसीसी विजेतेपदांचा दुष्काळ संपवला होता. अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला केवल ७ धावांनी पराभूत करत दुसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपवर (T20 World Cup) नाव कोरले होते. त्यामुळे रोहित शर्माने (Rohit Sharma) केलेलं सेलीब्रेशन अनेकांसाच्या आजही लक्षात आहे..T20 World Cup 2024: कॅच घेताना सूर्याचा पाय बाऊंड्रीला लागला होता? दक्षिण आफ्रिकेच्याच दिग्गजाने दिलं उत्तर.रोहित शर्मा टी२० वर्ल्ड कप विजेतेपदाची ट्रॉफी उचलण्यासाठी पोडियमवर जाताना 'रोबो वॉक' (Robo Walk Celebration) करत गेला होता. त्यानंतर त्याने आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारली आणि ती संघातील खेळाडूंसह उंतावली होती. ही ट्रॉफी उचलण्यासाठी रोहित शर्मा काय करेल. यावर बरीच चर्चा संघातील खेळाडूंमध्ये सुरू असल्याचे व्हिडिओ नंतर व्हायरल झाले होते. 'रोबोवॉक'बाबतही कुलदीप यादवसोबत रोहितची चर्चा झाल्याचा व्हिडिओ काही महिन्यांपूर्वीच समोर आला होता. आता रोहितनेच या सेलिब्रेशनमागची खरी कहाणी सांगितली आहे. त्याने सांगितले की जे त्याच्याकडून सरज आणि नैसर्गिकरित्या झाले, ते त्याने केले. तसं सेलीब्रेशन त्याने फुटबॉलमध्ये पाहिले होते..रोहित आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ब्रँड अँबेसिडर आहे. त्यामुळे त्याने नुकतेच आयसीसीसोबत बोलताना या सेलिब्रेशनची आठवण सांगितली. त्याचा व्हिडिओही आयसीसीने शेअर केला आहे. रोहित म्हणाला की 'जेव्हा तो सोहळा होणार होता, त्याच्या आधी खूप चर्चा झाली होती. खेळाडू मला सांगत होते की तू असं कर, तू असा चाल, तू हे कर. पण म्हणालो, बाजूला व्हा, जे माझ्याकडून नैसर्गिकपणे होईल, ते मी करतो.''मला ट्रॉफी घेताना कोणतीही जोखिम घ्यायची नव्हती. तो खूप सुंदर क्षण होता आणि मला तो जगायचा होता. मी जे केलं, ते खूप सहज झालं. ते सेलीब्रेशन मी बऱ्याचदा फुटबॉल सामन्यांत पाहिलं आहे आणि मला ते आवडलं होतं.'.T20I World Cup 2026 साठी रोहित शर्माकडे मोठी जबाबदारी; ICC अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडून घोषणा.इतकेच नाही, तर रोहितने सांगितले की 'रोबो वॉक' सारखे सेलिब्रेशन त्याने २०१९ वनडे वर्ल्ड कपवेळीही केले होते, पण त्यावेळी त्याचं सेलीब्रेशन कॅमेऱ्यात कैद नव्हते झाले. तो म्हणाला, 'असंच मी २०१९ वर्ल्ड कपमध्येही केले होते. कोणाच्याही ते लक्षात नाही आले, पण जेव्हा विकेट जाते, तेव्हा कॅमेरा गोलंदाज किंवा जो फलंदाज बाद झाला आहे, त्यावर असतो. ज्याने झेल घेतला. त्या क्षेत्ररक्षकाकडे नसतो. ;'मी स्लीपमध्ये एक सुंदर झेल घेतला होता. त्यावेळी दुर्दैवाने कॅमेरा माझ्यावर नव्हता, पण तेव्हा मी असं सेलीब्रेशन केलं होतं. त्या सामन्याच्या काही दिवस आधी मी एक फुटबॉल सामना पाहत होतो. मला सेलीब्रेशन आवडले, तेव्हा मी विचार केला की हे मस्त आहे. कदाचित एक दिवस मी असा प्रयत्न करेल.'.रोहितने हा टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धा जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय टी२०क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्याने कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. त्यामुळे तो आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आता केवळ वनडेत खेळताना दिसतो. तो आता ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.