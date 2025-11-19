Cricket

ICC ODI Ranking मध्ये मोठा बदल! रोहित शर्माने गमावला अव्वल क्रमांक, 'या' खेळाडूने पटकावलं सिंहासन

Rohit Sharma reign over as New Zealand batter claims top ranking: भारताच्या रोहित शर्माला वनडे क्रमवारीत फलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे. तो दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. तथापि टॉप-१० मध्ये भारताचे १० फलंदाज आहेत.
Rohit Sharma - Virat Kohli

Summary

  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने अव्वल स्थान मिळवले आहे.

  • रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला असून इब्राहिम झाद्रान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

  • भारताचे चार फलंदाज टॉप-१० मध्ये आहेत.

