ICC ODI Ranking मध्ये मोठा बदल! रोहित शर्माने गमावला अव्वल क्रमांक, 'या' खेळाडूने पटकावलं सिंहासन

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने अव्वल स्थान मिळवले आहे. रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला असून इब्राहिम झाद्रान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताचे चार फलंदाज टॉप-१० मध्ये आहेत..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी (१९ नोव्हेंबर) ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत मोठा बदल झाला असून भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला अव्वल क्रमांक गमवावा लागला आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर रोहित शर्माने कारकिर्दीत पहिल्यांदाच वनडे क्रमवारीत फलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला होता.आता बुधवारी जाहीर झालेल्या ताज्या क्रमवारीनुसार रोहित शर्मा आणि इब्राहिम झाद्रान यांना मागे टाकत न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने ७८२ रेटिंग पाँइंट्स मिळवत पहिला क्रमांक मिळवला..ICC ODI Rankings 2025: आयसीसी ‘वनडे’ रँकिंग जाहीर! रोहित शर्मा अव्वल क्रमाकांवर कायम; ‘टॉप–10’मध्ये भारताचे चार 'बॅट्समन' .मिचेलने नुकतेच वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक केले होते. त्याने त्याच्या कारकिर्दीतील सातवे शतक केले होते. तो पहिल्यांदा कारकिर्दीत वनडे क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. याशिवाय तो ग्लेन टर्नर यांच्याव्यतिरिक्त दुसराच न्यूझीलंडचा क्रिकेटपटू ठरला आहे, ज्याने वनडे क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. टर्नर यांनी १९७९ मध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला होता. न्यूझीलंडचे अनेक दिग्गज खेळाडू टॉप ५ मध्ये राहिले आहेत. पण केवळ टर्नर आणि डॅरिल मिचेल यांनाच अव्वल क्रमांक मिळवता आला आहे.दरम्यान, रोहित शर्मा ७८१ रेटिंग पाँइंट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आणि ७६४ रेटिंग पाँइंट्ससह झाद्रान तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. शुभमन गिल ७४५ रेटिंग पाँइंट्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर विराट कोहली ७२५ रेटिंग पाँइंट्ससह पाचव्या क्रमांकवर आहे. .तसेच पाकिस्तानचा बाबर आझम एक स्थान वर आला असून सहाव्या क्रमांकावर आला आहे. पाकिस्तानने नुकतीच श्रीलंकेविरुद्ध वनडे मालिका जिंकली, ज्यात बाबरने शतक केले होते. भारताचा श्रेयस अय्यर ७ व्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय पाकिस्तानचा मोहम्मद रिझवानने २२ व्या आणि फखर जमनने २६ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.गोलंदाजांच्या यादीत पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदने ११ स्थानांची झेप घेत ९ वा क्रमांक मिळवला. तसेच हॅरिस रौफने २३ वा क्रमांक मिळवला. या व्यतिरिक्त गोलंदाजी क्रमवारीत मोठे बदल झाले नाही. या क्रमवारीत पहिल्या पाच क्रमांकावर अनुक्रमे राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, केशव महाराज, महिश तिक्षणा आणि बेनार्ड स्कॉल्ट्झ आहेत. भारताचा कुलदीप यादव ६ व्या क्रमांकावर आहे..कसोटी क्रमवारीत तेंबा बावुमाची झेपभारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकातामध्ये पहिला कसोटी सामना झाला, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाने नाबाद अर्धशतक केले होते. त्याने कसोटीत फलंदाजांच्या क्रमवारीत यशस्वी जैस्वाल आणि कामिंडू मेंडिस यांना मागे टाकत पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. तो पहिल्यांदाच पहिल्या ५ फलंदाजांमध्ये आला. जैस्वाल ७ व्या क्रमांकावर घसरला. दरम्यान, शुभमन गिल २ स्थानांची प्रगती करत ११ व्या क्रमांकावर आला आहे. फलंदाजी क्रमवारी अव्वल क्रमांकावर जो रुट कायम असून त्याच्या खालोखाल अनुक्रमे हॅरी ब्रुक, केन विलियम्सन आणि स्टीव्ह स्मिथ आहे. रिषभ पंतची मात्र ४ स्थानांची घसरण झाली असून तो १२ व्या क्रमांकावर आला आहे..ICC T20 Rankings: टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व! अभिषेक–वरुण चमकले, सूर्यकुमारचे नेतृत्व अव्वल.गोलंदाजांच्या क्रमवारीत भारताचा जसप्रीत बुमराह अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. कुलदीप यादव २ स्थानांनी पुढे जात १३ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर रवींद्र जडेजाने ४ स्थानांची उडी घेत १५ वा क्रमांक मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या मार्को यान्सिनने मोहम्मद सिराजला १२ व्या क्रमांकवर ढकलत ११ वा क्रमांक मिळवला. गोलंदाजी क्रमवारी बुमराहपाठोपाठ पहिल्या पाचमध्ये मॅट हेन्री, नोमन अली, पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूड आहेत. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये रवींद्र जडेजा अव्वल क्रमांकावर कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.