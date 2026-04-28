LORD शार्दुल ठाकूरची कसरत अन् रोहित शर्मा नक्कल करतोय मस्त! हिटमॅनचा Video पाहून पोट धरून हसाल

Rohit Sharma Latest Video: भारत आणि मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जसा त्याच्या मैदानातील शानदार कामगिरीसाठी ओळखला जातो, तसाच तो त्याच्या मजेशीर स्वभावासाठी देखील ओळखला जातो. तो त्याच्या मित्रांसोबत अनेकदा मजा मस्ती करतानाही दिसतो. अनेकदा मस्करी (Fun) करतानाही दिसतो. आता त्याने अशीच मस्ती त्याचा मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) संघातील संघसहकारी शार्दुल ठाकूरसोबत (Shardul Thakur) केली आहे. रोहित आणि शार्दुल एकमेकांचे चांगले मित्र देखील आहेत..रोहित शर्माने एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर नुकताच शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की तो शार्दुल ठाकूरची नक्कल करत त्याच्यासोबत मस्करी करत आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसतेय की शार्दुल ठाकूर जीममध्ये त्याचा व्यायाम करण्यात व्यस्त आहे. तो त्याच्या हॅमस्ट्रिंगसाठी व्यायाम करत आहे. पण त्यावेळीच रोहित देखील जीममध्ये होता, तो शार्दुल ज्याप्रकारे व्यायाम करत आहे, तशी नक्कल करत आहे. शेवटी दोघांनाही हसू आवरता येत नसल्याचे दिसले आहे. यावेळी शार्दुल आणि रोहित हे दोघेही मुंबई इंडियन्सच्या किटमध्ये दिसत आहेत..रोहितने शेअर केलेला हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल (Video Viral) झाला आहे. त्याच्या व्हिडिओला इंस्टाग्रामवर लाखो लाईक्स आणि व्ह्युज आले आहेत. तसेच अनेक कमेंट्सही आल्या आहेत. शार्दुलला मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेपूर्वी लखनौ सुपर जायंट्सकडून ट्रेडमार्फत संघात घेतलं आहे. त्यामुळे तो या हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून खेळत आहे..रोहित शर्मा सावरतोय दुखापतीतूनरोहित शर्माला १२ एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. त्याला त्या सामन्यात १९ धावांवर रिटायर्ड हर्ट व्हावं लागलं होतं. त्यामुळे तो त्यानंतर अद्याप मुंबई इंडियन्ससाठी खेळलेला नाही. तो त्याच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्याने पहिल्या चार सामन्यात खेळताना ४५.६६ च्या सरासरीने १३७ धावा केल्या आहेत. त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध ७८ धावांची खेळीही केली होती..दरम्यान, मुंबई इंडियन्स सध्या मोठ्याप्रमाणात संघर्ष करत आहे. त्यांना पहिल्या ७ सामन्यांत केवळ २ विजय मिळवता आले आहेत. ५ सामने ते पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे सध्या गुणतालिकेत ४ गुणांसह ९ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना काही दिवसांपूर्वीच चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध १०४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला होता, जो त्यांचा आयपीएलमधील धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव होता. त्यामुळे आत मुंबईसाठी पुढचे प्रत्येक सामने महत्त्वाचे आहेत. अशातच मुंबईला रोहित शर्माच्या पुनरागमनाचीही प्रतिक्षा आहे. संघाचा संघर्ष असताना रोहितने लवकर पुनरागमन करावा अशीही मुंबई इंडियन्सला अपेक्षा आहे.