IPL 2026, Purple Cap: भुवनेश्वर कुमारने बुमराहच्या पंक्तीत स्थानही मिळवलं अन् पर्पल कॅपही डोक्यावर चढवली; शर्यतीत टॉप-५ कोण?

IPL 2026, Purple Cap Updates: इ़ंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत सोमवारी (२७ एप्रिल) ३९ व्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (DC vs RCB) संघात सामना झाला, ज्यात दोन्ही संघांच्या मिळून २०० धावाही झाल्या नाहीत. खरंतर दोन दिवसांपूर्वी आयपीएलमध्ये दोन सामन्यांत मिळून ९०० हून अधिक धावा झाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर दोन दिवस निचांकी धावसंख्येचे तीन सामने पाहायला मिळाले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसात पुन्हा गोलंदाजांचे वर्चस्व दिसून आले. त्यामुळे सध्या आयपीएलमधील रंगत वाढताना दिसत आहे. .IPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने 'हुकूमी' एक्का उतरवायला हवाच! KL Rahul सोबत सलामीसाठी 'त्या' खेळाडूची चर्चा; भारतीयांच्या परिचयाचा....नुकतेच सोमवारी झालेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला बंगळुरूने ९ विकेट्सने पराभूत केले. बंगळुरूच्या विजयात भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेजलवूड (Bhuvneshwar Kumar & Josh Hazlewood) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांनी मिळून ७ विकेट्स घेतल्या आणि दिल्लीला अवघ्या ७५ धावांतच सर्वबाद केले. दिल्लीकडून फक्त अभिषेक पोरलला ३० धावांचा टप्पा गाठता आला. डेव्हिड मिलरने १९ धावा आणि काईल जेमिसन (१२) यांनी १० धावांचा टप्पा पार केला. बाकी कोणी खास काही करता आले नाही. .बंगळुरूकडून हेजलवूडने १२ धावांत सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर भुवनेश्वरने ३ षटकात ५ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, भुवनेश्वर आता आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने आयपीएलमध्ये सामन्यात ३ विकेट्स घेण्याची ही २० वी वेळ होती. असं करणारा तो जसप्रीत बुमराहनंतरचा दुसराच वेगवान गोलंदाज आहे. बुमराहने अशी कामगिरी २५ वेळा केली आहे. आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत बुमराह आणि भुवनेश्वरनंतर लसिथ मलिंगा (१९ वेळा) आणि हर्षल पटेल (१७ वेळा) आहेत..पर्पल कॅपमध्येही भुवनेश्वरची आघाडीदरम्यान, भुवनेश्वरने दिल्लीविरुद्ध सोमवारी ३ विकेट्स घेतल्याने आता त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत आघाडी घेतली असून पर्पल कॅप मिळवली आहे. सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप दिली जाते. सध्या भुवनेश्वरकडे ही पर्पल कॅप (Purple Cap) असून त्याने ८ सामन्यांत १६.८६ च्या सरासरीने १४ विकेट्स घेतल्या आहेत. तथापि, आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा अंशुल कंबोज आणि सनरायझर्स हैदराबादच्या ईशान मलिंगा यांच्याही नावावर १४ विकेट्स आहेत. त्यामुळे ते देखील पर्पल कॅपसाठी प्रबळ दावेदार आहेत..IPL 2026: राजस्थानची अग्निपरीक्षा २६५ धावा चेस करणाऱ्या वादळी पंजाबला रोखणार कसं? श्रेयस अय्यरचा मास्टरप्लॅन तयार, पाहा संभावित Playing XI.विशेष गोष्ट अशी की भुवनेश्वर कुमार हा सलग दोन वेळा आयपीएलमध्ये पर्पल कॅप जिंकणारा एकमेव गोलंदाज आहे. त्याने २०१६ आणि २०१७ असे सलग दोन वर्षी पर्पल कॅप जिंकली आहे.आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक विकेट्स (२६ एप्रिल २०२६ पर्यंत)१४ विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार (८ सामने)१४ विकेट्स - अंशुल कंबोज (८ सामने)१४ विकेट्स - ईशान मलिंगा (८ सामने)१३ विकेट्स - जोफ्रा आर्चर (८ सामने)१३ विकेट्स - प्रिन्स यादव (८ सामने)१३ विकेट्स - कागिसो रबाडा (८ सामने).