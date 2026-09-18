रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच...

Ajit Agarkar replacement BCCI selection committee: भारतीय संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून अजित आगरकरच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, शुक्रवारी पार पडली आणि यातही आगकरच्या कराराबद्धल काही अपडेट्स समोर आलेले नाहीत. पण, मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पुरुष निवड समितीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, हे समजले आहे. रोहित शर्माला ( Rohit Sharma) वन डे संघातून वगळण्याच्या भूमिकेमुळे आगरकरवर BCCI नाराज होती. त्यामुळेच त्याला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची चर्चा आहे. या परिस्थितीत भारताचा व मुंबई इंडियन्सचा माजी खेळाडू आगरकरची जागा घेण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे..लॉर्ड्स वन डे सामन्यापूर्वी झालेल्या रोहित शर्मा प्रकरणानंतर आगरकच्या पदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. निवड समितीने माजी कर्णधाराला भविष्यात वन डे संघात स्थान मिळणार नसल्याचे कळवले होते, परंतु बीसीसीआयला हस्तक्षेप करावा लागला होता. जुलै २०२३ मध्ये निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेल्या आगरकर याचा करार ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत असल्याचे मानले जात आहे. आगरकरच्या कार्यकाळात भारताने दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. पण, रोहित प्रकरणामुळे BCCI ची नाराजी त्याने ओढावून घेतली..हार्दिक पांड्या १० षटकं फेकू शकत नाही! गौतम गंभीरचं ऑल राऊंडरच्या भविष्याबाबत मोठं विधान; म्हणाला, नितीश कुमार रेड्डी... .मात्र, आगरकर याचा कार्यकाळ संपल्यास BCCIला तात्काळ नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती करता येणार नाही. मंडळाला या पदासाठी जाहिरात द्यावी लागेल आणि त्यानंतर मुलाखती घ्याव्या लागतील. याचा अर्थ नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीला काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे. या पदासाठी भारताचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज पार्थिव पटेल ( Parthiv Patel) याचे नाव आघाडीवर आहे. पार्थिव पटेल हा मुंबई इंडियन्सचा माजी खेळाडू आणि त्यांच्या स्काऊट टीमचा प्रमुख होता..सर्व काही जुळून आल्यास, २५ कसोटी सामन्यांसह पार्थिव पॅनलमधील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असेल. एस.एस. दासने २३, तर आर.पी. सिंगने १४ कसोटी सामने खेळले आहेत. प्रज्ञान ओझा आणि अजय रात्रा यांनी अनुक्रमे २४ आणि ६ कसोटी सामने खेळले आहेत. भारतीय क्रिकेट मंडळाने या प्रकरणी मौन बाळगले आहे, परंतु येत्या काही आठवड्यांत यावर स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी, एजीएमने पदाधिकाऱ्यांना निवडकर्त्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असल्याचे सांगितले..Ajit Agarkar च्या जागी कोण? रोहित शर्माशी पंगा महागात पडला, BCCI ने शॉर्टलिस्ट केली दोन नावं, दोघांचेही मुंबई इंडियन्सशी कनेक्शन.पार्थिवने भारतासाठी २५ कसोटीत ९३४ व ३८ वन डे सामन्यांत ७३६ धावा केल्या आहेत. तो २०१५ ते २०१७ अशा आयपीएलच्या तीन पर्वात मुंबई इंडियन्सकडून खेळला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.