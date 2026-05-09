Cricket

OMG: रोहित शर्मा पाकिस्तानचा कसोटी कॅप्टन, शुभमन गिल संघात? BAN vs PAK सामन्यात मोठी चूक, सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा राडा

Rohit Sharma shown as Pakistan captain viral video: बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान कसोटी सामन्यात एक भन्नाट गोंधळ पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा अक्षरशः पाऊस पडला. सामन्यादरम्यान ब्रॉडकास्टर्सने पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनचा ग्राफिक दाखवताना मोठी चूक केली.
Broadcasters mistakenly displayed Rohit Sharma and Shubman Gill in Pakistan’s playing XI

Swadesh Ghanekar
Updated on

PAK vs BAN broadcaster blunder explained: बांगलादेशने पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानला चांगलेच बॅकफूटवर फेकले आहे. मीरपूर कसोटीत यजमान बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ४१३ धावा केल्या. कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( १०१) याचे शतक अन् मोमिनूल हक ( ९१) व मुश्फिकर रहिम ( ७१) यांच्या अर्धशतकांनी संघाला मजबूत धावसंख्या उभारून दिली. पाकिस्तानच्या मोहम्मद अब्बासने ५ विकेट्स घेतल्या.

पण, हा सामना सुरू असताना एक मोठी चूक घडली आणि रोहित शर्माला पाकिस्तानच्या कसोटी संघाचा कर्णधार म्हणून दाखवले गेले. त्यात शुभमन गिल, तिलक वर्मा हेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसले.. नेटकऱ्यांनी मग चांगलीच शाळा घेतली.

