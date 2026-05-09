OMG: रोहित शर्मा पाकिस्तानचा कसोटी कॅप्टन, शुभमन गिल संघात? BAN vs PAK सामन्यात मोठी चूक, सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा राडा

PAK vs BAN broadcaster blunder explained: बांगलादेशने पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानला चांगलेच बॅकफूटवर फेकले आहे. मीरपूर कसोटीत यजमान बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ४१३ धावा केल्या. कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( १०१) याचे शतक अन् मोमिनूल हक ( ९१) व मुश्फिकर रहिम ( ७१) यांच्या अर्धशतकांनी संघाला मजबूत धावसंख्या उभारून दिली. पाकिस्तानच्या मोहम्मद अब्बासने ५ विकेट्स घेतल्या. पण, हा सामना सुरू असताना एक मोठी चूक घडली आणि रोहित शर्माला पाकिस्तानच्या कसोटी संघाचा कर्णधार म्हणून दाखवले गेले. त्यात शुभमन गिल, तिलक वर्मा हेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसले.. नेटकऱ्यांनी मग चांगलीच शाळा घेतली..शुक्रवारी ढाका येथील शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियमवर बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील कसोटीत एका मोठ्या प्रक्षेपण चुकीमुळे यजमान प्रसारकांना अडचणीत आणले. सामना सुरू होताच प्रसारकांनी स्क्रीनवर पाकिस्तानच्या खेळाडूंची आकडेवारी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण जेव्हा स्क्रीनवर चुकून पाकिस्तानच्या संघाऐवजी भारतीय क्रिकेट संघाचे सदस्य दिसू लागले, तेव्हा प्रेक्षक चकित झाले. स्क्रीनवर पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणून रोहित शर्माचे नाव दाखवण्यात आले होते..त्या फोटोमध्ये शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि मुकेश कुमार यांची नावेही होती. आता भारताच्या खेळाडूंना पाकिस्तानच्या कसोटी संघात दाखवल्यानंतर नेटकरी खवळणारच..दरम्यान, पाकिस्तानकडून चांगला खेळ झालेला पाहायला मिळतोय.. सलामीवीर अझान अवैस आणि इमाम-उल-हक यांनी पहिल्या विकेटसाठी १०६ धावांची भागीदारी केली. इमाम ४५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर अब्दुल्लाह फझलने मोर्चा सांभाळला आहे. अब्दुल्लाह व अझान यांनी संघाला ४५ षटकांत १ बाद १७९ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा अझान ८५ व अब्दुल्लाह ३७ धावांवर खेळत होते.