Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी

रांचीमध्ये पोहोचताच रोहित शर्माने आपल्या मित्राला पाहून सुरक्षारक्षकांसोबत बिहारी भाषेत मस्करी केली. विमानतळावरील हा गमतीशीर प्रसंग व्हिडिओद्वारे व्हायरल झाला आहे. आगामी भारत-दक्षिण आफ्रिका वनडे मालिकेत रोहितच्या खेळाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ३० नोव्हेंबरपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रांचीमध्ये खेळला जाईल. त्यामुळे भारतीय संघातील खेळाडू रांचीला पोहचले आहेत. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा देखील बुधवारीच (२६ नोव्हेंबर) रांचीला पोहोचला आहे. रांचीला पोहचल्यानंतरही त्याच्या गमतीशीर स्वभावाचा पुन्हा प्रत्यय आला..रोहित शर्मा जेव्हा रांची विमानतळावर पोहचला, तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला अनेक सुरक्षा रक्षक तैनात होते. यावेळी तो त्याच्या मित्राला पाहून सुरक्षा रक्षकांसोबत त्यांच्याच बिहारी भाषेचा सूर पकडत मस्करी करताना दिसला. झाले असे की तो विमानतळावर पोहचल्यानंतर त्याला घ्यायला भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचा झारखंड क्रिकेट असोसिएशनचा सहसचिव शाहबाज नदीम आला होता..नदीम हा झारखंडकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळला आहे. तो भारताकडूनही खेळला आहे. तो जेव्हा रोहित जवळ पोहचतो, तेव्हा पटकन त्याला सुरक्षा रक्षक ओळखत नाही. त्यावेळी रोहित सुरक्षा रक्षकांना हसत सांगतो की 'अरे, तो तर माझा मित्र आहे. तो माझी काळजी घेत आहे.' त्यानंतर रोहित नदीमला मिठी मारतो आणि त्याच्यासोबत पुढे चालायला लागतो. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, नदीमने भारतासाठी दोन कसोटी सामने खेळले असून ८ विकेट्स घेतले आहेत. पण त्याला फार काळ भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही. पण देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याला मोठा अनुभव राहिला आहे. नदीमने १४० प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५४२ विकेट्स घेतल्या आणि २७८४ धावा केल्या. १३४ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १७५ विकेट्स आणि १०११ धावा केल्या आहेत. त्याने १५० टी२० सामने खेळले असून १२५ विकेट्स घेतल्या आहेत..रोहितकडे असेल लक्षरोहितने ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात ३ सामन्यातच २०२ धावा केल्या होत्या. त्याने एक शतकही केले होते. त्यामुळे आता फॉर्ममध्ये असलेला रोहित दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसा खेळणार हे पाहावे लागणार आहे. याशिवाय रोहितसोबत शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यापैकी कोणाला सलामीला फलंदाजीची संधी मिळणार, हे देखील पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.