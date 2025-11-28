Cricket

Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी

भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या वनडे सामन्यासाठी रांची विमानतळावर पोहचल्यानंतर रोहित शर्मा सुरक्षारक्षकांसोबत मस्करी करताना दिसला.
Summary

  • रांचीमध्ये पोहोचताच रोहित शर्माने आपल्या मित्राला पाहून सुरक्षारक्षकांसोबत बिहारी भाषेत मस्करी केली.

  • विमानतळावरील हा गमतीशीर प्रसंग व्हिडिओद्वारे व्हायरल झाला आहे.

  • आगामी भारत-दक्षिण आफ्रिका वनडे मालिकेत रोहितच्या खेळाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

