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Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण

Rohit Sharma London Practice:भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेनंतर १४ जुलैपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाच्या आधीच रोहित शर्मा लंडनमध्ये पोहचला आहे.
England vs India ODI Series

Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
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England vs India ODI Series :भारतीय महिला संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून सध्या टी२० मालिका सुरू आहे. या टी२० मालिकेनंतर १४ जुलैपासून वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. या वनडे मालिकेची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. कारण आता आगामी प्रत्येक वनडे मालिका २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी महत्त्वाची असणार आहे.

याशिवाय इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) ही जोडी भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे. या वनडे मालिकेच्या विशेष तयारीसाठी रोहित शर्मा लवकर इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे.

England vs India ODI Series
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