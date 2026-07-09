Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण

England vs India ODI Series :भारतीय महिला संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून सध्या टी२० मालिका सुरू आहे. या टी२० मालिकेनंतर १४ जुलैपासून वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. या वनडे मालिकेची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. कारण आता आगामी प्रत्येक वनडे मालिका २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी महत्त्वाची असणार आहे. याशिवाय इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) ही जोडी भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे. या वनडे मालिकेच्या विशेष तयारीसाठी रोहित शर्मा लवकर इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे..IND vs ENG: भारताला ऐतिहासिक लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी धक्का! प्रमुख फलंदाज संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची BCCI कडून घोषणा.रोहित शर्मा सध्या लंडनमध्ये पोहचला असून टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार रोहितने लंडनमधील एका स्थानिक क्लबमध्ये त्याच्या जवळच्या मित्रांसोबत आणि स्थानिक गोलंदाजांसोबत सराव केला आहे. रोहितने आधी बर्कोरच्या मध्यभागी असलेल्या स्लॉ क्रिकेट क्लबमध्ये रोहितने आधी सराव केला, त्यानंतर त्याने ब्लॉन्डिन पार्कजवळील स्विनकॉम्ब क्रिकेट क्लबमध्ये सराव केला. रोहितला वनडे मालिकेसाठी बर्मिंगहॅममध्ये भारतीय संघाशी जोडला जाण्यासाठी वातावरणाची जुळवून घ्यायचे आहे..रोहित शर्माला इंग्लंडमध्ये खेळायला आवडते. त्याचा रेकॉर्डही इंग्लंडमध्ये चांगला आहे. ३९ वर्षीय रोहित शर्माने इंग्लंडमध्ये ४६ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळताना ५३ डावात ५०.८२ च्या सरासरीने २२८७ धावा केल्या आहेत. यात ९ शतके आणि १० अर्धशतकांचा समावेश आहे. रोहितने या ४६ सामन्यांपैकी २७ वनडे सामने रोहितने इंग्लंडमध्ये खेळले असून ७ शतके आणि ७ अर्धशतकांसह ६४.९ च्या सरासरीने १४२८ धावा केल्या आहेत..रोहित याआधी जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका खेळला होता. या मालिकेत त्याने अनुक्रमे १६, ४८, ७९ धावा केल्या होत्या. दरम्यान, सध्या भारताचा टी२० संघ इंग्लंडमध्ये संघर्ष करताना दिसत आहे. पहिल्या तीन सामन्यांपैकी पहिला सामना रद्द झाल्यानंतरचे दोन्ही सामने भारताने पराभूत झाले आहेत. भारतीय फलंदाज इंग्लंडच्या वातावरणात संघर्ष करताना दिसत आहेत. अशात वनडे संघात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा अनुभव असणे संघासाठी फायदेशीर ठरू शकते..IND vs ENG, 4th T20I: भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान, चौथ्या सामन्याची नेमकी वेळ काय अन् कुठे पाहाणार?.भारत आणि इंग्लंड संघात १४ जुलैला बर्मिंगहॅममध्ये पहिला वनडे सामना खेळवला जाणार आहे. दुसरा सामना १६ जुलैला कार्डिफला होणार आहे, तर तिसरा सामना १९ जुलैला लॉर्ड्सवर खेळवला जाणार आहे. पहिला आणि तिसरा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता होईल, तर दुसरा सामना संध्याकाळी ५.३० वाजता खेळवला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.