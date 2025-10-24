Cricket

Rohit Sharma: 'आज फेअरवेल मॅच होती!', गौतम गंभीरच्या कमेंटवर रोहितने काय दिली रिअॅक्शन? पाहा Viral Video

Rohit Sharma responds to Gautam Gambhir's funny farewell remark: ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला दुसऱ्या वनडे सामन्यात २ विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात रोहित शर्माने अर्धशतकी खेळी केली. या सामन्यानंतर गौतम गंभीर रोहितसमोर त्याच्या निवृत्तीबद्दल कमेंट करताना दिसला, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात २ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • रोहित शर्माने ७३ धावांची खेळी करत टीकाकारांना उत्तर दिले.

  • या सामन्यानंतर रोहितच्या निवृत्तीबद्दल गौतम गंभीरने मस्करी केली, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

