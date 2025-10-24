Rohit Sharma: 'आज फेअरवेल मॅच होती!', गौतम गंभीरच्या कमेंटवर रोहितने काय दिली रिअॅक्शन? पाहा Viral Video

भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात २ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. रोहित शर्माने ७३ धावांची खेळी करत टीकाकारांना उत्तर दिले. या सामन्यानंतर रोहितच्या निवृत्तीबद्दल गौतम गंभीरने मस्करी केली, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गुरुवारी ऍडलेडला झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात २ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडीही घेतली. दरम्यान, भारताला जरी पराभव स्वीकारावा लागला असला तरी रोहित शर्माला सूर गवसल्याची सकारात्मक गोष्टही या सामन्यात घडली. पहिल्या वनडेत रोहित शर्मा स्वस्तात बाद झाला होता. त्यानंतर बरेच प्रश्न उपस्थिती झाले होते..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिका पराभूत झाली, पण शुभमन गिलकडून रोहित शर्माचं कौतुक; म्हणाला, 'जशी बॅटिंग केली...'.रोहित ७ महिन्यांनंतर या मालिकेतून भारतीय संघाकडून खेळताना दिसत आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सर्वांचे लक्षही आहे. याशिवाय या मालिकेपूर्वी त्याच्याकडून वनडे कर्णधारपद काढून घेण्यात आले असून शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे रोहित या मालिकेत सध्या केवळ खेळाडू म्हणून खेळत आहे. अशात त्याच्या भवितव्यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहे, कारण सध्या तो केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. आता अशातच एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर त्याच्या निवृत्तीबद्दल कमेंट करताना दिसत आहे..रोहित शर्माने ऍडलेडला झालेल्या वनडे सामन्यात श्रेयस अय्यरसोबत ११८ धावांची भागीदारी करताना ७३ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे त्याने त्याच्या टीकाकारांनाही उत्तर दिले आहे. यादरम्यान या सामन्यानंतर जेव्हा भारतीय संघ हॉटेलमध्ये परत जात होता, तेव्हा गौतम गंभीर रोहित शर्मासोबत मस्करी करताना दिसला. रोहित परत जात असताना गंभीरने रोहितला म्हटले, 'रोहित सर्वांना वाटत आहे आज शेवटचा सामना (Farewell Match) होता, एक फोटो तर दे.' गंभीरच्या या गमतीने केलेल्या कमेंटवर रोहितनेही हसून प्रतिक्रिया दिली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..रोहित आणि गंभीर यांच्यातील संबंधही गेल्या काही महिन्यात चर्चेत राहिले आहेत. पण सध्या तरी त्यांच्यातील संबंध चांगले असल्याचे दिसत आहे. आत्ता व्हायरल झालेल्या व्हिडिओपूर्वीही पहिल्या वनडेतही पावसाचा व्यत्यय आलेला असताना गंभीरसह इतर संघसहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना रोहित मस्तीच्या मूडमध्ये दिसला होता..AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात.तथापि, ऍडलेडमध्ये झालेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर रोहितशिवाय श्रेयस अय्यरनेही ६१ धावांची खेळी केली. तसेच अक्षर पटेलने ४४ धावा केल्या, तर अखेरीस हर्षित राणाने नाबाद २४ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ९ बाद २६४ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून ऍडम झाम्पाने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने ४६.२ षटकातच ८ विकेट्स गमावत २६५ धावा करत विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू शॉर्टने ७४ धावांची खेळी केली, तर कुपर कोनोलीने नाबाद ६१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.