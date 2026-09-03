BCCI Meeting: रोहित शर्मा स्वतः निवृत्ती घेणार की..? मुंबईच्या ऑफिसमध्ये खलबतं; गंभीर, आगरकरसह गिल, अय्यरची बैठक; Video

Gautam Gambhir Ajit Agarkar BCCI meeting Rohit Sharma: रोहित शर्मा २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? याचे चित्र आज स्पष्ट होणार आहे. भारताचा माजी कर्णधार रोहितला पुढच्या वर्षीचा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु त्याचे वय पाहता निवड समिती व संघ व्यवस्थापन वेगळा विचार करत आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर रोहितला त्याच्या भवितव्याबाबत स्पष्ट सांगण्यात आल्याचे वृत्त होते आणि रोहितने तेव्हाच निवृत्ती घेण्याचे मन बनवल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, रोहितच्या देहबोलीतून तसे काही दिसले नाही आणि तो अजूनही वर्ल्ड कप खेळण्याच्या तयारीतच आहे. अशा परिस्थितीत सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर, CoE प्रमुख व्ही व्ही एस लक्ष्मणसह कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल व ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हे या बैठकीला उपस्थित आहेत. BCCI सचिव देवजित सैकिया हेही मुंबईत होत असलेल्या बैठकीसाठी पोहोचले आहेत. रोहितच्या भविष्यासह आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावरील संघाच्या कामगिरीवर चर्चा केली जाणार आहे. विराट कोहली व रवींद्र जडेजा यांच्याबाबतही चर्चा होईल. .रोहित, विराट, जडेजा यांच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप खेळण्यावर शंका उपस्थित होत असताना ही बैठक महत्त्वाची आहे. विराट व जडेजा हे सध्या सुरक्षित असले तरी रोहितच्या खेळण्यावर अनिश्चितता आहे. रोहितने लॉर्ड्सवर शतक झळकावून टीकाकारांना उत्तर दिले असले तरी अजित आगरकर त्याला खेळवण्यास फार उत्सुक नसल्याची चर्चा आहे. रोहितला लॉर्ड्स वन डे नंतर निवृत्ती घेण्यास सांगण्यात आले होते आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहित सुरुवातीला नाराज झालेला, परंतु त्याने तशी तयारी दर्शवली होती..Gautam Gambhir: गौतम गंभीर, अजित आगरकर अन् शुभमन गिल BCCI च्या मुख्यालयात! भारतीय क्रिकेटमध्ये उलथापालथ होण्याचे संकेत.मात्र, लॉर्ड्सवर शतक झळकावून त्याने या शक्यता फेटाळून लावल्या. त्यानंतर सैकिया यांनीही रोहितच्या निवृत्तीबाबत स्पष्टिकरण दिले होते आणि त्यांनी सर्व शक्यता नाकारल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.