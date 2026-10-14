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Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?

Rohit Sharma MI captain news latest update: मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदावरून रोहित शर्माच्या नावाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. रोहितला पुन्हा संघाचे नेतृत्व देण्यात आले, तर त्याचा भारतीय संघाच्या २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीवर काही परिणाम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
Rohit Sharma MI captain news latest update

Rohit Sharma MI captain news latest update

Swadesh Ghanekar
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Rohit Sharma Mumbai Indians captaincy and 2027 ODI World Cup रोहित शर्माकडे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद जाण्याची जोरदार चर्चा आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्त्वाखाली फ्रँचायझीला फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्यावर फ्रँचायझी नाराज असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळेच MI ला लौकिक मिळवायचा असेल तर रोहितला पुन्हा कर्णधारपद द्यायला हवे, अशी चाहत्यांची मागणी आहेच. मात्र, तसे झाल्यास भारतीय संघाच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप विजयाच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसू शकतो. तो कसा जाणून घेऊयात...

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