Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?

Rohit Sharma Mumbai Indians captaincy and 2027 ODI World Cup रोहित शर्माकडे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद जाण्याची जोरदार चर्चा आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्त्वाखाली फ्रँचायझीला फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्यावर फ्रँचायझी नाराज असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळेच MI ला लौकिक मिळवायचा असेल तर रोहितला पुन्हा कर्णधारपद द्यायला हवे, अशी चाहत्यांची मागणी आहेच. मात्र, तसे झाल्यास भारतीय संघाच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप विजयाच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसू शकतो. तो कसा जाणून घेऊयात....रोहित शर्माचे वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न अनेकदा भंगले आहे. २०११ च्या वर्ल्ड कप संघातील त्याचे स्थान थोडक्यात हुकले होते आणि त्याचवर्षी महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २०१५, २०१९ मध्ये रोहितने उल्लेखनीय कामगिरी केली, परंतु भारत वर्ल्ड कप जिंकू शकला नव्हता. २०२३ मध्ये रोहितच्या नेतृत्वाखाली हा दुष्काळ संपेल, असेच चित्र होते. तसे झाले असते तर रोहितचे वन डे वर्ल्ड कप उंचावण्याचे स्वप्नही पूर्ण झाले असते. पण, अपराजित भारत अंतिम सामन्यात हरला अन् रोहितसाठी हा खूप मोठा धक्का होता..Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .त्यामुळेच रोहितला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यासाठी तो कसून सरावही करतोय. ३९ वर्षीय रोहितची हे स्वप्न पूर्ण करताना वयाशी व तंदुरुस्तीशी पण स्पर्धा आहे आणि त्यामुळेच मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद पुन्हा स्वीकारणे त्याच्या व भारताच्या स्वप्नांना तडा पोहोचवणारे ठरू शकते. पुढच्या वर्षी रोहित ४० वर्षांचा होईल आणि त्याने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व स्वीकारले, तर त्याला संपूर्ण मॅच खेळावी लागेल. अशात त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत होण्याची शक्यता अधिक आहे आणि हे भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते..रोहित आता कर्णधार नाही आणि त्यामुळे तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानावर उतरतोय. हे त्याच्या फिटनेससाठीही महत्त्वाचे आहे. मात्र, कर्णधार झाल्यास त्याला पहिल्या चेंडूपासून मैदानावर उतरावे लागेल आणि अडीच महिन्याचा काळ त्याला प्रचंड दमवणारा ठरू शकतो. अशात दुखापतीची शक्यताही अधिक आहे. मे महिन्यात आयपीएल संपणार आहे आणि वर्ल्ड कप ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. दरम्यान, भारतीय संघ वन डे मालिका खेळणार आहे आणि रोहितला मॅच फिटनेस ठेवणे आव्हानात्मक होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेता, त्याने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व न घेणे, महत्त्वाचे आहे..IND vs WI 4th T20I : भारतीय संघाचे सावध पाऊल, वैभव सूर्यवंशी आजही बाकावर; आव्हान कायम राखण्यासाठी वेस्ट इंडीजचा कस.रोहित भारताच्या वर्ल्ड कप मोहिमेसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याने मागील दोन वर्ल्ड कपमध्ये दमदार खेळ करून ते सिद्ध केले आहे. त्याने वन डे वर्ल्ड कपच्या २८ सामन्यांत ६०.५७ च्या सरासरीने १५७५ धावा करताना ७ शतकं व ६ अर्धशतकं झळकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.