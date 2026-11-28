Rohit Sharma on returning as Mumbai Indians captain in IPL 2027: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात पुन्हा एकदा ऊर्जा भरलेली दिसतेय... रोहित शर्माकडे कर्णधारपद गेल्यानंतर संघाकडून आता सहाव्या जेतेपदाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि हिटमॅनच्या चाहत्यांनी या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर नुसता कल्ला केला आहे. २०२४ मध्ये हार्दिक पांड्याकडे ( Hardik Pandya) नेतृत्वाची जबाबदारी दिली गेल्यानंतर रोहितचे चाहते प्रचंड नाराज झाले होते. पण, संघ व्यवस्थापन हार्दिकच्या मागे उभा राहिला, परंतु संघात गट पडल्याची चर्चा रंगली. त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही झाला.मात्र, आता रोहित पुन्हा कॅप्टन झाल्यावर चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण, मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद पुन्हा स्वीकारण्यास सुरूवातीला रोहित अनिच्छुक होता. मुंबई फ्रँचायझीचे मालक आकाश अंबानी यांनी जेव्हा कर्णधारपदाविषयी विचारले, तेव्हा रोहितला त्याची रॅगिंग करत असल्याचे वाटलेले.. पण...फ्रँचायझीचे मालक आकाश अंबानी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर, संघाला पुढे कसे न्यायचे यावर विचारविनिमय झाला. मात्र, पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारण्याची जबाबदारी पेलण्यासाठी आपण सज्ज आहोत की नाही, याबाबत रोहित सुरुवातीला साशंक होता. संघाला पुन्हा योग्य दिशेची गरज असल्याचे जाणवल्यानंतर आणि पुरेसा वेळ घेतल्यानंतर रोहितने हे नेतृत्व पुन्हा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.श्रेयस अय्यर आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० संघात खेळणार; हा सामना केव्हा, कुठे व कोणाविरुद्ध होणार?."मी माझ्या पत्नीशी याबद्दल चर्चा केली होती. आकाशने मला फोन केला, आम्ही भेटलो आणि या संघाला पुढे नेण्यासाठी काय करता येईल, यावर चर्चा केली. अनेक कल्पना मांडल्या गेल्या," असे रोहितने मुंबई इंडियन्सच्या सोशल मीडिया हँडल्सवरील एका मुलाखतीत सांगितले. गेल्या काही हंगामांत फ्रँचायझीसोबतच्या कठीण काळातून गेल्यामुळे, ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी तो मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे तयार आहे की नाही, याबाबत तो साशंक होता.."सुरुवातीला माझ्या मनात प्रामाणिकपणे हा विचार आला की, 'मी सध्या यासाठी तयार नाही'. मला मागे वळून या गोष्टीचा पुन्हा विचार करावा लागला. खूप काही घडले होते. मी अशा मानसिक स्थितीत होतो की नाही, हे मला माहीत नव्हते," असे तो म्हणाला. पण, त्याला जाणवले की MI ला परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य दिशेची गरज आहे. शेवटी त्याने ही जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. "मला एक जाणीव झाली. मी असे म्हणत नाहीये की या संघाला कॅप्टन म्हणून माझी गरज आहे; या संघाला दिशा मिळण्याची गरज आहे," असे तो म्हणाला..सविस्तर विचार केल्यानंतर, रोहितने हे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला."मला जाणीव झाली की, हा तो संघ आहे जो तुम्ही घडवला आहे. मी १० वर्षे या संघाचे नेतृत्व केले आहे. मला वाटले की, आता पुन्हा एकदा ते आव्हान स्वीकारण्याची वेळ आली आहे," असे त्याने पुढे म्हटले. रोहितच्या या संवादावरून हार्दिक पांड्याला ( Hardik Pandya) कर्णधारपदावरून हटवण्याचा निर्णय आधीच ठरला होता, हे स्पष्ट होते. हार्दिक आयपीएल २०२७ मध्ये पंजाब किंग्सकडून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.