Rohit Sharma: 'ऑस्ट्रेलियात खेळणं...', रोहितने Ashes गमावलेल्या बेन स्टोक्सच्या इंग्लंड संघाची खिल्ली उडवली; Viral Video

भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने इंग्लंडच्या ऍशेस मालिकेतील कामगिरीवर खिल्ली उडवली आहे. इंग्लंडने ऍशेस मालिका गमावली असून ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. रोहितच्या या कमेंटची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा स्वभाव खेळकर आहे, हे आता जवळपास सर्वांना माहित झाले आहे. त्यामुळे अनेकदा क्रिकेट मैदानावरही गमतीशीर संभाषण ऐकू येतं. दरम्यान, नुकेतच एका भाषणात रोहितने अशी कमेंट इंग्लंड संघावर करत त्यांना ट्रोल केले आहे.सध्या इंग्लंड संघ ऑस्ट्रेलियात असून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रतिष्ठेची ऍशेस मालिका खेळत आहेत. मात्र त्यांची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. त्यांनी ही मालिकाही गमावली आहे..Rohit Sharma : रोहितसोबत 'डबल गेम'! BCCI ने विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याची केलीय सक्ती; मुंबई संघाने डावलले, संभाव्य यादीत नाव नाही.इंग्लंडने गमावली ऍशेसऑस्ट्रेलियाने मायदेशात खेळताना ऍशेस २०२५-२६ मालिकेत वर्चस्व राखले आहे. पाच सामन्यांच्या या मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियाने विजय नक्की केला आहे. त्यामुळे इंग्लंडला पुढच्या दोन्ही सामन्यात प्रतिष्ठा राखण्यासाठी खेळायचे आहे. पहिल्या दोन्ही सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने तीनच दिवसात प्रत्येकी ८ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यानंतर तिसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने ८२ धावांनी पाचव्या दिवशी जिंकला. त्यामुळे केवळ ११ दिवसात ऑस्ट्रेलियाने ऍशेस मालिका खिशात घातली आहे..रोहितने केले इंग्लंडला ट्रोलदरम्यान, ऍशेस मालिकेतील इंग्लंडच्या कामगिरीवरून रोहितने त्यांना ट्रोल केले आहे. गुरुग्राममध्ये रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात रोहितने भाषण करताना इंग्लंडच्या कामगिरीवर गमतीने पण खिल्ली उडवणारी कमेंट केली. तो म्हणाला, 'ऑस्ट्रेलियात खेळणे सर्वात कठीण आहे, तुम्ही हवं तर इंग्लंडला विचारू शकता.' रोहितच्या या कमेंटची क्लिप सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहेत..रोहितने ऑस्ट्रेलियात खेळला शेवटचा कसोटीरोहितने यावर्षी मे महिन्यात कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून त्याचा शेवटचा सामना त्याने ऑस्ट्रेलियात खेळला. त्याने मेलबर्नवर २६ ते ३० डिसेंबर २०२४ दरम्यान शेवटचा कसोटी सामना खेळला. ऑस्ट्रेलियात रोहितने १० कसोटी सामन्यांत ४३९ धावा केल्या. .Rohit Sharma Video : तो पराभव अन् रोहित शर्माला वाटलं, संपलं सर्व; होता निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर! हिटमॅन नेमका कशामुळे खचला....तसेच वनडेत मात्र त्याची कामगिरी शानदार राहिली आहे. तो एकमेव भारतीय खेळाडू आहे, ज्याने ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडेत १००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. नुकत्याच ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या वनडे मालिकेत रोहितने तीन वनडेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०२ धावा केल्या होत्या, ज्यात एका शतकाचाही समावेश होता. ऑस्ट्रेलियातील ही त्याची अखेरची आंतरराष्ट्रीय मालिका ठरली..