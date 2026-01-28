T20 World Cup 2026: भारतीय संघासाठी कोणता खेळाडू ठरू शकतो गेम चेंजर? रोहित शर्माने सांगितलं नाव

Rohit Sharma on Arshdeep Singh 2026 T20 World Cup Role: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेतून भारतीय संघ वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघ (Team India) गतविजेता म्हणून खेळणार असून त्यांच्यासमोर ट्रॉफी राखण्याचे आव्हान आहे. तरी भारतीय संघाकडे प्रबळ दावेदार समजले जात आहे. याच दरम्यान आता भारताचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा ब्रँड अँबेसिडर असलेल्या रोहित शर्माने (Rohit Sharma) कोणता खेळाडू भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. .T20 World Cup 2026: बांगलादेश वर्ल्ड कप खेळणार; ICC ची घोषणा, आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी....रोहित शर्मा जिओहॉटस्टारशी बोलताना म्हणाला, अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावेल. त्याच्याकडे नवीन चेंडूला स्विंग करण्याची कला आहे. रोहित म्हणाला, 'जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग एक असणे ही एक चांगली गोष्ट आहे. कारण ते नेहमीच विकेट घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. अर्शदीपची सर्वात मोठी ताकद नवीन चेंडू स्विंग करणे आणि लवकर विकेट्स घेणे ही आहे. तो मुख्यत: नवीन चेंडूने आणि डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी करतो. सुरुवातीला आणि शेवटी गोलंदाजी करणे हे टप्पे खूप महत्त्वाचे असतात आणि तो या दोन्ही टप्प्यांमध्ये चांगला आहे.'.रोहित म्हणाला, 'नवीन चेंडूने तो स्विंग करून तो डावखुऱ्या गोलंदाजांना स्लीपमध्ये झेलबाद करू शकतो आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांना पायचीत करू शकतो. त्याने उजव्या हाताच्या फलंदाजांपासून चेंडू दूर नेण्यासही आता सुरुवात केली आहे. नवीन चेंडूने गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजासाठी हे महत्त्वाचे कौशल्ये आहेत. तो नेहमीच विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे तो पहिल्या षटकात गोलंदाजीही करतो.'.रोहित पुढे म्हणाला, '२०२४ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने खूप चांगली कामगिरी केली होती. मला अजूनही आठवते जेव्हा क्विंटन डी कॉक स्थिरावला होता आणि चांगली फलंदाजी करत होता, तेव्हा त्याने त्याला बाद केले होते. १९ व्या षटकातही त्याने दोन की तीनच धावा दिल्या होत्या, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेवरील दबाव वाढला होता. त्याचा हा खेळ आहे की नवीन चेंडूनेही आणि डावाच्या शेवटीही गोलंदाजी करणे. त्यामुळे तो २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावेल.'.IND vs NZ, 4th T20I: इशान किशन संघातून बाहेर, सूर्यकुमारने सांगितलं कारण; कोणाला मिळाली प्लेइंग-११ मध्ये संधी?.याशिवाय रोहितने हार्दिक पांड्याचेही कौतुक केले. त्याची फलंदाजी आणि गोलंदाजीही महत्त्वाची असल्याचे रोहितने सांगितले. तो म्हणाला हार्दिक असेल, तर धावा आणखी वाढवता येतात आणि तो महत्त्वाच्या क्षणी गोलंदाजीही करतो. त्याच्यामुळे संघाला समतोलता मिळते, असंही रोहित म्हणाला.तसेच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकाचवेळी कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती या दोघांनाही कसं खेळवायचं, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचं आव्हान कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर समोर असेल, असं रोहित म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.