Cricket

AUS vs IND, Video: 'तू कॉल दे ना!', रोहित शर्मा श्रेयस अय्यरवर वैतागला; दोघांचा संवाद स्टंप माईकमध्ये कैद

भारत - ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडेदरम्यान रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतकी भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान रोहित श्रेयसवर एका क्षणी वैतागला होता, त्यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Rohit Sharma - Shreyas Iyer | India vs Australia 2nd ODI

Rohit Sharma - Shreyas Iyer | India vs Australia 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांच्या शतकी भागीदारी केली.

  • त्यांच्या भागीदारीदरम्यान एका क्षणी रोहित श्रेयसवर वैतागला होता.

  • त्यांच्यातील संवाद स्टंपमाईकमध्ये कैद झाला आहे.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com