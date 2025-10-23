AUS vs IND, Video: 'तू कॉल दे ना!', रोहित शर्मा श्रेयस अय्यरवर वैतागला; दोघांचा संवाद स्टंप माईकमध्ये कैद

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांच्या शतकी भागीदारी केली. त्यांच्या भागीदारीदरम्यान एका क्षणी रोहित श्रेयसवर वैतागला होता. त्यांच्यातील संवाद स्टंपमाईकमध्ये कैद झाला आहे..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना ऍडलेडमध्ये सुरू आहे. या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी अर्धशतके केली. त्यांच्यात झालेल्या शतकी भागीदारीमुळे भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर अडीचशे धावांचा टप्पा पार करता आला होता. दरम्यान, या दोघांची भागीदारी सुरू असताना त्यांच्यात झालेल्या एका संवादाने सर्वांचे लक्ष वेधले..AUS vs IND: Virat Kohli ने ऍडलेडमध्ये खेळला शेवटचा वनडे सामना? शून्यावर बाद झाल्यानंतर केलेल्या कृतीने चर्चेला उधाण; VIDEO.या सामन्यात रोहित आणि श्रेयस यांची भागादारी सुरू असताना थोडी शाब्दिक चकमक झाली. झाले असे की रोहितने आत येणारा चेंडू खेळत होता, यावेळी चेंडू त्याच्या पॅडला लागून पाँइंट आणि कव्हरच्या दिशेने गेला. त्यावर रोहितला धाव घ्यायची होती, पण श्रेयस त्यासाठी उत्साही दिसला नाही. त्यामुळे रोहित श्रेयसवर वैतागला होता. यावेळी त्यांच्यात झालेला संवाद स्टंपमाईकमध्ये कैद झाला. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे..त्यावेळी आधी रोहित म्हणाला, 'श्रेयस ही सिंगल धाव होती.' त्यावर श्रेयस म्हणाला, 'अरे तू कॉल दे, मला नको सांगू.' त्यावर रोहित त्याला म्हणाला, 'अरे तुलाच कॉल द्यावा लागेल. तो ७ वे षटक टाकत आहे.' त्यानंतर श्रेयस म्हणाला, 'मला त्याचा अँगल कळत नाहीये, त्यामुळे तूच कॉल दे.' रोहितने नंतर त्याला सांगितले की 'मी यावर कॉल देऊ शकत नाही.' श्रेयस म्हणाला, 'तुझ्या समोरच आहे.' त्यानंतर रोहितने फक्त मान हालवली...दरम्यान, या संवादावर सध्या विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रोहित आणि श्रेयस यांच्यात तिसऱ्या विकेटसाठी ११८ धावांची भागीदारी झाली. या दोघांनीही अर्धशतके केली. शुभमन गिल (९) आणि विराट कोहली (०) एकाच षटकात बाद झाल्यानंतर रोहित आणि श्रेयस यांनी अर्धशतकं करत ही भागीदारी केली होती. .IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्माला सूर गवसला, श्रेयस अय्यरही पेटला! हर्षित राणाच्या वादळी खेळीने भारताला पोहोचवले अडीचशे पार.रोहितने ९७ चेंडूत ७३ धावांची खेळी केली. तसेच श्रेयस अय्यरने ७७ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर अक्षर पटेलने ४४ धावांची खेळी केली, तर हर्षित राणाने नाबाद २४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताच्या ५० षटकात ९ बाद २६४ धावा केल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.