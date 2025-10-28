Cricket

Rohit Sharma: स्वतःच्या पद्धतीने केलेला सराव मोलाचा : रोहित शर्मा

India vs Australia: आयुष्य हे केवळ व्यावसायिक बांधिलकीपुरते मर्यादित नसून त्याला अनेक पैलू आहेत आणि या जाणिवेतून स्वतःच्या पद्धतीने केलेल्या सरावाचा मला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात फायदा झाला, असे मत मुंबईत परतलेल्या रोहित शर्माने व्यक्त केले.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

सकाळ वृत्तसेवा
Rohit Sharama

