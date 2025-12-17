तू भाई अपना काम कर...! Steve Smith सोबत 'राड्या'चा किस्सा रोहित शर्माने मजेशीर अंदाजात सांगितला; ०.४९ सेकंदाचा भन्नाट Video

Steve Smith Rohit Sharma on-field spat explained: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सध्या फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय आणि त्याने २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. त्यासाठी तो जिममध्ये कसून मेहनतही करतोय. वयावरून रोहितला वन डे तून निवृत्ती घेण्याचा सल्ला दिला गेला, पण हिटमॅनने आपले वजन कमी करण्यासह मैदानावरही धडाकेबाज खेळी करून सर्वांची बोलती बंद केली. सध्या त्याचा जिममधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्याच्या मिश्किल स्वभावाची प्रचिती येथेही आली आहे..मागच्या वर्षी रोहितने वर्ल्ड कप विजयानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती घेतली. या मे महिन्यात कसोटीतून निवृ्त्ती घेतल्यानंतर रोहित वन डे मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला. ३ सामन्यांच्या मालिकेत एका शतकासह तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मैदानावरील मालिकेतही त्याने दमदार फलंदाजी केली. आता तो मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी उतरेल. त्याआधी तो विजय हजारे ट्रॉफीत मुंबईचे प्रतिनिधित्व करताना दिसणार आहे..Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?.रोहित-स्मिथच्या वादाचा किस्सा...२०१४ च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारतीय संघ विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली पहिलाच सामना खेळत होता. एडिलेड कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात २५० धावांपेक्षा जास्त आघाडी घेतली होती. तेव्हा स्टीव्ह स्मिथ व डेव्हिड वॉर्नर जोडी मैदानावर होती. ऑस्ट्रेलिया वेगाने धावा करत होते, तर भारतीय संघ विकेट्सच्या शोधात होता. तेव्हा कोहलीने गोलंदाजीसाठी रोहित शर्माला बोलवले..रोहितने टाकलेले चेंडू स्मिथ पुढे येऊन पॅडने ढकलत होता आणि रोहितचा डिवचण्यासाठी काहीतरी बोलत होता. अशात एका चेंडूवर रोहितने LBW ची अपील केली.. अम्पायरने नकार दिला आणि तेव्हा पुन्हा स्मिथ काहीतरी बडबडला.. यानंतर रोहितचा पारा चढला आणि What... What? असे विचारले. पण, स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या कोहलीचा पारा चढला. त्याने स्मिथला आपल्या मर्यादेत राहा असे बजावले...रोहितला या वादाबद्दल विचारले गेले. तुझ्यात आणि स्टीव्ह स्मिथ याच्यात नेमका वाद काय झाला होता? यावर रोहितने पहिले विचारले, माझ्याबरोबर झाला होता का हा वाद... त्याला नंतर आठवण करून दिलं गेलं.. तेव्हा त्याने तो किस्सा एवढ्या मजेशीर पद्धतीने सांगितला की सर्व हसू लागले...सरळ चेंडूवर त्याने पॅड पुढे केला... मग मी अम्पायरकडे अपील केले.. तो अम्पायरला इशारा करून हे काय आहे, असे विचारू लागला... त्यावर मी त्याला म्हणालो, भाई तू काय विचारतोस, तू तुझी फलंदाजी कर. अम्पायरला त्याचं काम करू दे, आम्हाला आमचं काम करू दे...त्याच्यानंतर जरा वातावरण तापले... तिथून डेव्हिड वॉर्नर आला.. आमच्याकडून विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा तिथे होते... पुजारा काही बोलला नाही, जो फक्त चालत आला आणि गेला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.