तू भाई अपना काम कर...! Steve Smith सोबत 'राड्या'चा किस्सा रोहित शर्माने मजेशीर अंदाजात सांगितला; ०.४९ सेकंदाचा भन्नाट Video

Rohit Sharma shares Steve Smith heated incident funny way: रोहित शर्मा आपल्या मिश्किल स्वभावासाठी ओळखला जातो आणि याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. सोशल मीडियावर सध्या रोहितचा एक ०.४९ सेकंदांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Steve Smith Rohit Sharma on-field spat explained: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सध्या फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय आणि त्याने २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. त्यासाठी तो जिममध्ये कसून मेहनतही करतोय. वयावरून रोहितला वन डे तून निवृत्ती घेण्याचा सल्ला दिला गेला, पण हिटमॅनने आपले वजन कमी करण्यासह मैदानावरही धडाकेबाज खेळी करून सर्वांची बोलती बंद केली. सध्या त्याचा जिममधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्याच्या मिश्किल स्वभावाची प्रचिती येथेही आली आहे.

