Rohit Sharma: 'मी पदार्पण केल्यापासूनच चर्चा होतायेत...' रोहित टीकाकारांबद्दल जरा स्पष्टच बोलला; विराटसोबत खेळण्यावरही झाला व्यक्त

England vs India 3rd ODI: भारतीय संघाला रविवारी (१९ जुलै) लॉर्ड्सवर झालेल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध २७ धावांनी पराभवाचा धक्का बसला. वनडे मालिकेतील हा तिसरा आणि निर्णायक सामना होता. त्यामुळे इंग्लंडने विजयासह मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. पण असे असले तरी या सामन्यात रोहित शर्माने (Rohit Sharma) खणखणीत शतक करत टीकाकारांना चोख उत्तर दिले आहे. खरंतर या सामन्यापूर्वी रोहितच्या खराब फॉर्मवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. असेही रिपोर्ट्स समोर आले होते की भारतीय संघ व्यवस्थापन रोहितचा २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी विचार करत नाही. त्यामुळे तो या सामन्यानंतर निवृत्ती घेईल. मात्र रोहितने लॉर्ड्सवर शतक (Lord's Century) करत सर्वच चर्चांना सध्या तरी पूर्णविराम लावला आहे. या सामन्यानंतर रोहितने बऱ्याच गोष्टींवर त्याची स्पष्ट प्रतिक्रियाही दिली आहे. त्याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. .ENG vs IND, ODI: रोहित शर्माचं शतक, विराट कोहलीने ठोकली आरोळी अन् रितिकाला कोसळले आनंदाश्रु; Video Viral.या सामन्यात भारतीय संघासमोर इंग्लंडने ३८८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्माने शुभमन गिलसोबत सलामीला १४७ धावांची भागीदारी केली. गिल ७७ धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याने विराट कोहलीसोबत (Virat Kohli) खेळताना आक्रमक फलंदाजी करत शतक पूर्ण केले. हे त्याचे ३४ वे वनडे शतक ठरले, तर इंग्लंडमधील ८ वे वनडे शतक ठरले. त्याने इंग्लंडमध्ये वनडेत १००० धावाही पूर्ण केल्या. रोहित आणि विराट यांच्यातही ११३ धावांची भागीदारी केली. रोहित ११० चेंडूत १७ चौकार आणि ५ षटकारांसह १३८ धावांची खेळी केली, तो लॉर्ड्सवर वनडेत शतक करणारा पहिला भारतीय देखील ठरला. विराट ७४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र भारतीय संघाला ५० षटकात ७ बाद ३६० धावांपर्यंतच पोहचता आले.या मालिकेत भारतीय संघाने बर्मिंगहॅमला पहिला सामना जिंकला होता, त्यानंतर कार्डिफमध्ये इंग्लंडने दुसरा सामना जिंकून मालिकेत बरोबरी केली होती. त्यामुळे लॉर्ड्सचा सामना निर्णायक होता, जो इंग्लंडने जिंकल्याने त्यांनी मालिकाही खिशात घातली..या सामन्यानंतर रोहित म्हणाला, 'जसा निकाल लागला, त्यावरून मी निराश आहे. मला वाटत होतं की आम्ही चांगलं क्रिकेट खेळत होतो. आम्ही बर्मिंगहॅममध्ये जशी सुरुवात केली, आम्ही खरंच चांगलं क्रिकेट खेळलो होतो. आम्ही कार्डिफमध्ये मागे पडलो, विशेषत: फलंदाजीत. आम्ही पुरेशा धावा करू शकलो नव्हतो.' 'त्यानंतर इथे लॉर्ड्सवर आम्हाला मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता. आम्ही फलंदाजी करताना शक्य तेवढे सर्व प्रयत्न केले, पण तरी २०-२५ धावांनी कमी पडलो. जेव्हा गोलंदाजीची गोष्ट असते, तेव्हा या खेळाडूंना समजून घेतलं पाहिजे की त्यांनी फार वनडे क्रिकेट खेळलेले नाही. त्यांना वेळ देण्याची गरज आहे. पण आशा आहे की आम्ही यातून धडे घेऊ. आम्ही आणखी सुधारणा करण्यावर भर देऊ.'.रोहितने त्याला इंग्लंडमध्ये नेहमीच खेळायला आवडते असंही सांगितलं. तो म्हणाला, 'जेव्हा तुम्ही इथे कोणत्याही प्रकारात खेळायला येता, तेव्हा येथील वातावरण, मैदानं, खेळपट्ट्या सर्वच तुम्हाला आव्हान देतात. क्रिकेटपटू म्हणून तुम्हाला तेच हवे असते, तुम्हाला प्रत्येकवेळी ते चॅलेंज हवे असते.''हो नक्कीच मैदानात माझी चांगली कामगिरी झाली, त्याचा मी आनंद घेतला. पण तरी जसं मी म्हणालो, मी थोडा निकालामुळे निराश आहे. आम्ही सामन्यात विजय मिळवू शकलो नाही. पण आम्हाला यातून पुढे जावे लागेल आणि आणखी काय सुधारणा करता येतील याला विचार करावा लागेल. आम्ही वैयक्तिकरित्या नाही, तर संघ म्हणून कशा सुधारणा करू शकतो, याचा विचार करू. संघ म्हणून प्रयत्न महत्त्वाचे असतात. '.दरम्यान, रोहित आणि विराट यांच्यासाठी लॉर्ड्सवरील वनडे सामना हा खास होता, कारण त्यांच्यासाठी भारताकडून एकत्र खेळलेला हा ४०० वा सामना होता. ४०० आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळणारी त्यांची पहिलीच भारतीय जोडी ठरली आहे.विराटसोबत खेळण्याबद्दल रोहित म्हणाला, 'मी आणि विराटने जवळपास संपूर्ण कारकिर्द एकत्र खेळली आहे. त्यामुळे त्याच्यासोबत मैदानात फलंदाजी करणे छान होते. आम्ही आत्तापर्यंत अनेक भागीदाऱ्या केल्या आहेत.''एकत्र फलंदाजी करताना नेहमीच मजा येते. आम्ही एकमेकांना खूप चांगले ओळखतो. त्यामुळे मैदानात एकत्र खेळताना एकमेकांच्या कल्पनांबाबत चर्चा करण्यातही मजा येते. आपण काय करू शकतो, वैगरे चर्चा होतात. आम्ही एकत्र फलंदाजी करतानाही बरीच चर्चा करतो.'.ENG vs IND, 3rd ODI: कोहलीच तिसऱ्या क्रमांकाचा 'किंग' ! शतक हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला; विलियम्सन-पाँटिंगला टाकलं मागे.दरम्यान, सामन्यापूर्वी झालेल्या त्याच्याबद्दलच्या चर्चांवर आणि टीकांबाबतही रोहितने स्पष्ट उत्तर दिले. तो म्हणाला, 'माझं काम देशाचे प्रतिनिधित्व करताना फलंदाजी करणं आहे, मला हेच माझ्या पदार्पणापासून सांगण्यात आलंय. त्यामुळे मी तेच करत राहिल. माझ्याबद्दलच्या चर्चा माझ्या पदार्पणापासूनच होत्या. जोपर्यंत मी खेळत राहिल, तोपर्यंत अशा चर्चा होणारच आहेत. त्यामुळे मला फार फरक पडत नाही. मी मैदानात काय करतो, हे जास्त महत्त्वाचं आहे.''संघाच्या यशात योगदान देणं महत्त्वाचं आहे. सध्या माझं लक्ष्य केवळ यावरच आहे. त्यामुळे टीका होत असतील, होऊ द्या, कारण त्याशिवाय मजाही नाही. माझं काम मैदानात आहे आणि चर्चा करणाऱ्यांचं मैदानाबाहेर. मी याकडे असंच पाहातो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.